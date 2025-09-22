Kulcsár Edina reagált G.w.M Sztárbox-vereségére

A Sztárbox harmadik elődöntőjében csapott össze G.w.M és Bódi Bence – a mérkőzés győztese végül pontozással az utóbbi lett. Kulcsár Edina, aki két héttel ezelőtt saját kategóriájában a középdöntőbe jutott, végig támogatta férjét.

Előző nap közösségi oldalán azt írta, számára a Sztárbox legnagyobb győztese G.w.M.

„35 kilótól szabadult meg, ami talán az eddigi sztárboxok legnagyobb fogyása. RENGETEG melót tett bele a felkészülésébe. Ez nem csak edzés és diéta volt. Az egész életmódját megváltoztatta. Régen hajnalokig fent volt mert a sok koncertezés miatt ehhez szokott, most pedig igyekszik időben aludni mert volt, hogy reggel 6-kor már indult edzeni. És aki őt ismeri az tudja, hogy ez nála mekkora szó! Volt, hogy hetente átírtuk az étrendjét, ami felett sokszor ott ültünk órákat és mindenkit körbehívtunk, hogy jó lesz-e úgy ahogy mi azt kitaláltuk. A folyamatos gyerekek körüli logisztikáról pedig ne is beszéljünk, vagy akár arról, hogy mennyi olyan dolog történt, amik olykor-olykor próbára tették” – fogalmazott szombati bejegyzésében Kulcsár Edina.

Vasárnap éjjel, férje meccse után is posztolt, élete szerelmének nevezve G.w.M-et.

Nekem, a családnak, a barátainknak és a rajongóidnak is TE VAGY A LEGNAGYOBB GYŐZTES! A munka amit ebbe beletettél az példaértékű! Fantasztikus ember vagy! Büszke vagyok, hogy a feleséged lehetek és hogy ezen az úton kéz a kézben indultunk el. Mindjárt vége az évnek, ezzel együtt pedig vége a kényszerpihenőnek és végre visszatérhetsz a színpadra, ahol maximálisan otthon vagy! ANNYIRA DE ANNYIRA BÜSZKE VAGYOK RÁD! SZERETLEEEEK!

– írta rengeteg szívemoji kíséretében az Instagramon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kulcsár Edina (@edinakulcsar_official) által megosztott bejegyzés

G.w.M saját, hétfő reggeli bejegyzésében úgy fogalmazott, brutál hálás a rengeteg biztatásért, amit kapott. Külön megköszönte az edzői munkáját és a családja támogatását.

Kemény volt Bence és innen is gratulálok neki és az edzőinek. Láthattátok meccs közben szívtuk egymás vérét, de ez ilyen. A vérem és a szívem vitt végig és nagyon szerettem minden másodpercét és azt üzenem mindenkinek, hogy a Bence egy Superman és baromi hatalmas pali úgy készüljetek!

Arról is írt, hogy a nagy fogyással járó felkészülése során rengeteg mélypontja volt, de végig kitartott, és egyáltalán nem csalódott. A rosszindulatú embereknek is üzent, méghozzá azt, hogy „próbálják ki milyen ez, le kell menni a terembe és teszteljék magukat!”

Éééssss ami fontos!!! Nem tudom miért erőltetik rám, ezt a Gengszter repper témát… soha nem mondtam magamat gengszternek…. Csibész utca gyerekek vagyunk, az más!

– tette még hozzá, ahogy azt is, hogy hamarosan új dalokkal jelentkezik.