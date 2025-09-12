liam hemsworthgabriella brooks
Szórakozás

Liam Hemsworth eljegyezte a barátnőjét

Dave Benett / Getty Images for National Geographic & Disney+
admin Grósz Petra
2025. 09. 12. 16:42
Dave Benett / Getty Images for National Geographic & Disney+

Gabriella Brooks modell-színésznő nemrég az Instagram-oldalán adta hírül egy képválogatással, hogy menyasszony lett. A poszt első fotóján vőlegényével, Liam Hemsworth-szel szerepelnek együtt, az utolsó képen pedig közelebbről is látható a gyűrű, amivel a színész megkérte a kezét.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Gabriella Brooks (@gabriella_brooks) által megosztott bejegyzés


A pár egyébként 2019 óta randizik, kapcsolatukat 2021-ben tették Instagram-hivatalossá. A Vaják új főszereplője korábban Miley Cyrus férje volt, az énekesnővel két év házasság után váltak el 2020-ban.

Kapcsolódó
Így fest majd Liam Hemsworth Ríviai Geraltként a Vaják új évadában
Némi paróka, és már nem is emlékszünk Henry Cavillre.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Lengyel Tamás megmutatta a gyerekeit
Tényleg nem örökölt semmit Hulk Hogan 5 millió dolláros vagyonából a lánya
Pottyondy Edina Charlie Kirkről: Ez az indulat, ez a gyűlölet itt van Magyarországon is
„Ő még tanítható, te már nehezebben” – Erika gazda leöregezte egyik udvarlóját, aki meg is sértődött
Megnevezték a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik