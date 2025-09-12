Liam Hemsworth eljegyezte a barátnőjét

Gabriella Brooks modell-színésznő nemrég az Instagram-oldalán adta hírül egy képválogatással, hogy menyasszony lett. A poszt első fotóján vőlegényével, Liam Hemsworth-szel szerepelnek együtt, az utolsó képen pedig közelebbről is látható a gyűrű, amivel a színész megkérte a kezét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gabriella Brooks (@gabriella_brooks) által megosztott bejegyzés



A pár egyébként 2019 óta randizik, kapcsolatukat 2021-ben tették Instagram-hivatalossá. A Vaják új főszereplője korábban Miley Cyrus férje volt, az énekesnővel két év házasság után váltak el 2020-ban.