Tényleg nem örökölt semmit Hulk Hogan 5 millió dolláros vagyonából a lánya

Júliusban, Hulk Hogan halálhíre után számoltunk be arról, hogy a pankrátorlegenda lánya, Brooke Hogan nem részesül majd apja örökségéből. A nő úgy döntött, kivonja magát az esetleges örökösödési vitákból azzal, hogy önként kihúzatja a nevét apja végrendeletéből.

Hogan végrendelete a napokban került nyilvánosságra, melyből kiderült, a pankrátor testvére, Nick Hogan lett a vagyonának egyedüli kedvezményezettje.

Brooke Hogan a TMZ-nek annyit mondott:

A döntése nem lepett meg. Ezt kértem, és ezt minden megbánás nélkül kitartok mellette. Apám tudja, hogy keményen dolgozom, és már nagyon-nagyon régóta élek a pénze nélkül.

Hozzáteszi, eddig is kemény munkájával tartotta el magát, a múltban nehéz anyagi helyzeteken ment keresztül, és első kézből tapasztalta meg, hogy a pénz nem boldogít. Azt mondja, hogy a pénz soha nem számított neki az apjával való kapcsolatában.

Hulk Hugan halála után közel 5 millió dollár értékű vagyont hagyott maga után, beleértve 200 ezer dollárnyi kriptovalutát, 799 ezer dollárnyi ingóságot, és egy ismeretlen értékű összeget egy esetleges orvosi műhibaperhez.