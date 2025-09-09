„Az én temus Putyinom” – Molnár Áron meghallgatta Orbán Viktor kötcsei beszédét

A hétvégén Orbán Viktor beszédet tartott Kötcsén: beszélt a Tiszáról, Oroszország győzelméről. Molnár Áron is meghallgatta ezt, most pedig videóban reagált az elhangzottakra. A videóját azzal nyitja, hogy „temus Putyinnak” nevezi a miniszterelnököt.

Az Orbán által mutogatott, oroszlánt ábrázoló győzelmi terves fotóról azt mondja Molnár:

Egyedül ki tudtad színezni az oroszlánt? Olyan ügyes vagy!

Bevág egy részletet a beszédből, amelyben Orbán azt említi: „Lesz-e orosz katonai győzelem, kérdeztük tavaly. Lett. Oroszország a háborút megnyerte”.

Ú, ezt már így lehet tudni? Ezt ki súgta neked? Putyin? Ejha, ez aztán a komoly orosz propaganda.

Orbán szerint azt, hogy Ukrajna áll-e katonai konfliktusban Oroszországgal, sohasem Ukrajna dönti el, hanem az oroszok.

Mi van?! Tehát nem az dönti el, hogy ki van támadás alatt, akit bombáznak, hanem az dönti el, ki van támadás alatt, aki bombáz? Azt a rohadt élet…

A miniszterelnök által belengetett népszavazási tervről úgy beszél Molnár Áron:

Végre el lehet füstölni újra 10 milliárdot. Teljesen feleslegesen. Miközben Takács Péter egészségügyi államtitkár arról beszél, hogy matematikai képtelenség, hogy minden magyar kórházban minden egyes wc-ben legyen vécépapír. Vécépapír, baszki!