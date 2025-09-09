Andie MacDowell az öregedésről: Miért szégyenkeznék? Van három unokám, nagymama vagyok, úgy nézek ki, ahogy kell

Drew Barrymore egy kerekasztal-beszélgetés házigazdája volt a napokban azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet arra az igazságtalan társadalmi elvárásra, miszerint a nőknek mindig „fiatalnak kell kinézniük”, még akkor is, ha idősebbek lesznek.

Andie MacDowell a helyszínen nem tudott megjelenni, de egy videóüzenetet küldött:

Visszagondolok a nagymamámra, aki a család feje volt. Erős nő. Egyszerűen tiszteltük. Tiszteltük. Soha nem vártuk volna el tőle, hogy fiatalnak tűnjön. Ez a fogalom nem létezett.

A színésznő szerint az elvárás, hogy a nők illeszkedjenek a mindenkori szépségideálhoz, sok kárt okozott.

Ez a felfogás az öregedéssel egyre jobban lealacsonyított minket. Most szégyellnivaló érzéssel tölt el bennünket. Van három kisunokám, a nagymamájuk vagyok, és úgy fogok kinézni, ahogy kell, mert szeretem magam. És nem kell fiatalnak kinéznem

– ecsetelte MacDowell.