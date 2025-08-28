dr. katona szandrahal a tortán
Katona Szandra elárulta, miért terít hétköznapokon is a családi ezüsttel: „Nem burzsoá luxizásból”

2025. 08. 28. 14:25
A héten a Kincsvadászok szereplői látják egymást a Hal a tortán adásaiban. Dr. Katona Szandra estje már lement a tévében, a vacsoravendégek csínytevéséről mi is írtunk egy cikket. A műtárgyszakértő a Story friss számában részletesebben mesélt arról, hogyan zajlott a közös munka a konyhában segítőivel, a férjével és a fiával.

Mint a magazinból kiderült, amivel különösen bizonyítani akart vendégeinek, az a terítés volt.

A Kincsvadászokban mindig cikizik a fiúk a régi porcelánokat. Hogy ne mindig csak a kicsit nagymamás étkészleteket vizionálják, kitaláltam, megmutatom, mennyire modern is lehet egy tradicionális magyar porcelánmanufaktúra terméke. És elővettük a családi ezüstöt is. Nem burzsoá luxizásból, mert mi a hétköznapokban is ezzel terítünk. Az ezüstnek ugyanis többek közt antibakteriális hatása is van

– árulta el Katona Szandra.

