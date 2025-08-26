megyeri csilla
Szórakozás

Megyeri Csilla babát vár

Tulok András / RTL
admin Csontos Kata
2025. 08. 26. 19:58
Tulok András / RTL

Kedd este nyaralós fotókkal jelentette be Megyeri Csilla, hogy olasz származású párjával első közös gyereküket várják. „Egy jó ideig az utolsó kettesben töltött közös nyaralásunk… Bár már itt is hárman vagyunk” – írta a posztban a műsorvezető, majd így folytatta:

Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának. Hálásan köszönjük ezt az áldást! Várunk nagyon pici manó.

A baba 2026 februárjában fog megszületni.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Megyeri Csilla (@csillamegyeri_official) által megosztott bejegyzés

Megyeri múlt augusztusban jelentette be, hogy Molnár Zsolttal tíz év után szakítottak. Mostani párjával szeptemberben posztoltak először közös fotót, idén tavasszal pedig az influenszer úgy nyilatkozott, nem szeretnék elkapkodni a gyerekvállalást. A férfinek egyébként az előző kapcsolatából már van egy kisfia, aki gyakran megfordul a közös otthonukban.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Árpa Attiláéknak „megtervezett ütemtervük” van: először Hollywoodba mennek, aztán gyereket vállalnak
Élete első profi ökölvívó meccsére készül Istenes Bence
Hal a tortán: Nagyházi Lőrinc nem teljesítette Gáspár Bea nehezítését
Rubint Rella: Hazudnék ha azt mondanám, hogy feldolgoztam a történteket
Életveszélyesen megsebesült egy elektromos rollerrel közlekedő kamaszlány Kaposváron – videó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik