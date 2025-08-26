Megyeri Csilla babát vár

Kedd este nyaralós fotókkal jelentette be Megyeri Csilla, hogy olasz származású párjával első közös gyereküket várják. „Egy jó ideig az utolsó kettesben töltött közös nyaralásunk… Bár már itt is hárman vagyunk” – írta a posztban a műsorvezető, majd így folytatta:

Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának. Hálásan köszönjük ezt az áldást! Várunk nagyon pici manó.

A baba 2026 februárjában fog megszületni.

Megyeri múlt augusztusban jelentette be, hogy Molnár Zsolttal tíz év után szakítottak. Mostani párjával szeptemberben posztoltak először közös fotót, idén tavasszal pedig az influenszer úgy nyilatkozott, nem szeretnék elkapkodni a gyerekvállalást. A férfinek egyébként az előző kapcsolatából már van egy kisfia, aki gyakran megfordul a közös otthonukban.