Híres humorista miatt tanult meg magyarul Joshi Bharat

2025. 08. 19. 17:47
Joshi Bharat nemrég a Klubrádió Művészbejáró című podcastjének vendége volt, ahol arról is mesélt, hogyan tanult meg magyarul. Mint ismeretes, a műsorvezető a ’80-as évek elején érkezett meg Magyarországra, ahol nemcsak az idegen kutúrával, de a nyelvi nehézségekkel is meg kellett birkóznia. Hofi Géza művészete azonban mint kiderült, különleges motivációt jelentett számára a nyelvtanulásban.

Amikor idekerülsz egy idegen országba, ahol nem érted, mit beszélnek az emberek, a rendszert sem ismered, mert szocializmus van, és legnagyobb sajnálatomra Hofi Gézát sem értettem. Ennél nagyobb tragédia nincs a világon. Azért tanultam meg a nyelvet: mert meg akartam érteni Hofi Gézát. Megéreztem, hogy valamit nagyon tud. Színházi emberként ezt rögtön felismerem, és azt is láttam, hogyan reagálnak rá a többiek, amikor nézik

idézte a Blikk a műsorvezetőt, akinek személyesen is volt lehetősége beszélni Hofival.

A Mikroszkóp Színpadon, amikor ment a kabaré, volt egy bábjelenet. Akik addig csinálták, egyszer nem értek rá, így megkérdezték tőlem, nem vállalnám-e el. Örömmel igent mondtam, és egy héten át én játszottam. Ott találkoztam vele először. Amikor odamentem, nem ért rá, inkább azt szerette volna, hogy hagyja őt mindenki békén. Amikor harmadszorra kerestem meg, és ezt el is mondtam neki, akkor megváltozott az arca, és csak annyit mondott: »jól van«, vagy valami hasonlót. Ez egy nagy dolog volt nekem.

A téma kapcsán Joshi Bharat azt is elárulta, hogy a nyelvtanulásban sokat segített neki a Mester és Margarita című könyv magyar kiadása is, ami egy kötelező olvasmánya volt.

Gödöllőről jártam fel Pestre, és a héven az egyik kezemben a szótár volt, a másikban a könyv. Mire eljutottam ahhoz a részhez, amikor Woland azt mondja: »Annuska már kiöntötte az olajat, le fogják vágni a fejét«, valami átkapcsolt bennem. Ettől kezdve egyre kevésbé kellett használnom a szótárat

– magyarázta a műsorban.

