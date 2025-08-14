gáspár győzőkandász andreahal a tortán
Szórakozás

Kandász Andrea reagált Gáspár Győző állítására: „Szó sincs szerelmi kötelékről!”

RTL
admin Csontos Kata
2025. 08. 14. 15:28
RTL
A Hal a tortánban történtek után bánja, hogy nem kérte ki Gáspár Bea tanácsát a helyzet kezelésére.

A keddi Hal a tortánban Gáspár Győző azt mondta, Kandász Andreával együtt jártak egyetemre és sok közös emlékük van.

Többször megkértem a kezét, és mi szerelmesek voltunk egymásba több éven keresztül

– állította Gáspár a műsorban.

Kandász – aki egyébként nem versenyzőként, hanem Demcsák Zsuzsa segítőjeként vett részt az epizód forgatásán – később a Storynak tisztázta a helyzetet. Mint elmondta, hirtelen nem tudta mire vélni a showman viselkedését, de utólag úgy gondolja, Gáspár minden bizonnyal megkönnyebbült, hogy őt találta ott Demcsák segítőjeként, és nem a testvérét, Gáspár Zsoltit.

Szerintem az örömét rajongással ­palástolta. Belementem a játékába. Tudtam pontosan, hogy ez nem Kandász Andinak, a nőnek, hanem Kandinak, a műsorvezetőnek szól, akit mint személyiséget kedvel, mégis úgy adta elő, mintha ez valami szerelmi kötelék lenne. Erről szó sincs! Túltolta. Aki azonban ismeri, az pontosan tudja, hogy nem szándékosan tette. Ez csak show volt a részéről, aminek éppen én voltam az alanya. Így én sem haragszom rá

– magyarázta a riporternő. Ő egyedül azt nehezményezte, hogy Gáspár udvariatlanul viselkedett a vendéglátójával.

Valóban van egy közös múltunk, hiszen nagyjából egy időben lettünk ismertek. Annak idején nagyon jó időszak volt az életünkben, amikor ő a Romantic frontembereként, én pedig műsorvezetőként és a Napló riportereként értem el nagy sikereket

– tette hozzá Kandász Andrea, aki utólag már kissé bánja, hogy a vacsora alatt nem hívta fel Gáspár Beát, „hogy receptet adjon Győzi megfékezésére”.

Kapcsolódó
Gáspár Győző Kandász Andreáról: Egy főiskolára jártunk és szerelmesek voltunk egymásba
A showman azt állítja, annak idején többször meg is kérte a riporternő kezét.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Marsi Anikó: Ugyanazt az értékrendet képviselem a munkámban, amit a Női Digitális Polgári Körben is képviselek majd
Anya, lánya, unokája – Ördög Nóra közös fotót posztolt édesanyjával és a nagymamájával
Ráthonyi-Palácsik Tímea elmondta, hogyan telnek a napjai két kisbabával
Will Smith megérkezett Budapestre, a dugóban ülve üzent rajongóinak
Magyar Péter bejutott a székesfehérvári kórházba: Az orvosigazgató szerint az egyik eset nem történhetett úgy, ahogy az édesanya leírta
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik