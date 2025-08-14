Kandász Andrea reagált Gáspár Győző állítására: „Szó sincs szerelmi kötelékről!”

A keddi Hal a tortánban Gáspár Győző azt mondta, Kandász Andreával együtt jártak egyetemre és sok közös emlékük van.

Többször megkértem a kezét, és mi szerelmesek voltunk egymásba több éven keresztül

– állította Gáspár a műsorban.

Kandász – aki egyébként nem versenyzőként, hanem Demcsák Zsuzsa segítőjeként vett részt az epizód forgatásán – később a Storynak tisztázta a helyzetet. Mint elmondta, hirtelen nem tudta mire vélni a showman viselkedését, de utólag úgy gondolja, Gáspár minden bizonnyal megkönnyebbült, hogy őt találta ott Demcsák segítőjeként, és nem a testvérét, Gáspár Zsoltit.

Szerintem az örömét rajongással ­palástolta. Belementem a játékába. Tudtam pontosan, hogy ez nem Kandász Andinak, a nőnek, hanem Kandinak, a műsorvezetőnek szól, akit mint személyiséget kedvel, mégis úgy adta elő, mintha ez valami szerelmi kötelék lenne. Erről szó sincs! Túltolta. Aki azonban ismeri, az pontosan tudja, hogy nem szándékosan tette. Ez csak show volt a részéről, aminek éppen én voltam az alanya. Így én sem haragszom rá

– magyarázta a riporternő. Ő egyedül azt nehezményezte, hogy Gáspár udvariatlanul viselkedett a vendéglátójával.

Valóban van egy közös múltunk, hiszen nagyjából egy időben lettünk ismertek. Annak idején nagyon jó időszak volt az életünkben, amikor ő a Romantic frontembereként, én pedig műsorvezetőként és a Napló riportereként értem el nagy sikereket

– tette hozzá Kandász Andrea, aki utólag már kissé bánja, hogy a vacsora alatt nem hívta fel Gáspár Beát, „hogy receptet adjon Győzi megfékezésére”.