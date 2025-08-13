Gáspár Győző Kandász Andreáról: Egy főiskolára jártunk és szerelmesek voltunk egymásba

A Hal a tortán keddi részében Kandász Andrea segített a celebeket vendégül látó Demcsák Zuzsának főzni. A vendégségbe érkező Gáspár Győző nagyon megörült Kandásznak, amikor megérkezett.

Nagyon-nagyon meglepődtem, mert Kandász Andival egy főiskolára jártunk, meg egy egyetemre, és mi egy padban ültünk Andival. Én nagyon-nagyon szeretem őt, nekünk nagyon sok emlékünk van. Többször megkértem a kezét, és mi szerelmesek voltunk egymásba több éven keresztül

– nyilatkozta Gáspár a műsorban, de a szavahihetőségét megkérdőjelezi, hogy az adás egy későbbi részében azt is mondta, évekig élt New Yorkban.