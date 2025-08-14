alee
Alee elárulta, mi miatt került kórházba

Szabó Gábor / RTL
admin Csontos Kata
2025. 08. 14. 19:54
Szabó Gábor / RTL
Kedden vitte be a mentő, mert szívrohamszerű tünetei voltak.

A minap közösségi oldalán jelentette be Alee, hogy kórházba került. Az X-Faktor 10. évadának győztese akkor úgy fogalmazott,

Azt hittem, kajak elpatkolok vagy leáll a szívem.

Az énekes két nappal később a Blikknek nyilatkozott állapotáról.

Még egy-két vizsgálatra mindenképpen elmegyek, de egyelőre úgy tűnik, szívritmuszavarom és idegrendszeri problémám van, ez váltotta ki ezt a helyzetet. Szívrohamszerű tüneteim lettek, és közel voltam az eszméletvesztéshez, ezért hívtunk mentőt.

Hozzátette, mielőtt bármi konkrétat mondana, szeretné megvárni az utolsó vizsgálatok eredményét is. „Baromi ijesztő volt, ezért biztos akarok lenni a dolgomban” – jegyezte meg, és azt is elárulta, hogy már sokkal jobban érzi magát.

A kiváltó okokról így vélekedik:

Egyszerűen túl nagy volt most a hajtás és a stressz, de sajnos korábban egy elég sötét, most pedig egy igencsak stresszes időszakomat élem. Az orvosok is mondták, hogy ebből muszáj visszább vennem, mert a szívem és az egészségem bánja.

Alee nem hagyja abba a munkát, de elhatározta, hogy változtat az életmódján: annyit pihen, amennyit tud, és visszavesz a káros szokásaiból. Az energiaitalt és koffeint szeretné teljesen elhagyni.

