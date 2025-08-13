„Azt hittem, kajak elpatkolok vagy leáll a szívem” – kórházba került Alee

Alee, az X-Faktor 10. évadának nyertese a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be a kórházból, karjában infúzióval. Egy későbbi posztjában a rapper elnézést kért, amiért elérhetetlen volt, ám, mint írja, borzalmasan alakult a keddje.

Azt hittem, kajak elpatkolok vagy leáll a szívem. Figyeljetek oda magatokra és a testetek reakcióira ti is, utcsó percben hívtam én is mentőt

– tudatta követőivel Alee, ígérve, hogy hamarosan hosszabban is mesél majd a vele történtekről.

A rapper kisvártatva újabb információt osztott meg a hogylétéről, miután átesett néhány további vizsgálaton. Megköszönte a jókívánságokat, posztját pedig azzal zárta, hogy ne aggódjanak érte a rajongók, mert „úgy néz ki, egyben marad”.