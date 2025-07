25 millió forintot érő kézitáskájával bohóckodott Kendall Jenner Saint-Tropez egyik legdrágább strandján

Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén járt Kendall Jenner, a szupermodell pár nappal később már Saint-Tropez-ból jelentkezett be közösségi oldalán. A francia Riviéra egyik legdrágább és legexkluzívabb helyekkel teli városából közzétett egy videót.

Egy luxusstrand koktélbárjában a feje tetejére tette egyedi, Hermès Kelly Doll táskáját, ami 75 ezer dollárba, azaz csaknem 25 millió forintba kerül. Majd egyensúlyozás közepette megpróbált meginni egy pohár tequilát.

A modell húga, Kylie Jenner szintén utánozta a mozdulatot, és ugyanazt a drága bő táskát helyezte a feje búbjára, miközben koktélozott.

Úgy sejtjük, trend ebből nemigen lesz, de Rogán-Szendrei Cecília és Matolcsy Ádám neje részt vehetnének benne, tekintve, hogy birtokolnak Hermès-táskát.

