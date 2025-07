Aurora a Pride betiltásáról és furcsa jobboldali ideológiákról beszélt a Budapest Park-koncertjén

Tavaly már járt a Szigeten is a norvég énekesnő, Aurora, aki most a Budapest Parkban adott koncertet. A Telex beszámolója szerint a koncert egy pontján szóba került a Budapesten betiltott Pride is.

„Azt mondták nekünk, hogy megosztottak vagyunk, hogy ha másra szavazunk, akkor ellenségek vagyunk. Azt mondják, hogy az egész világ megosztott, pedig sokkal több dologban értünk egyet, mint gondolnánk” – kezdte.

Ezt követően szabadságot követelt Európának, amit szerinte rabul ejtett egy furcsa jobboldali ideológia – úgy látja, a nyugati világot is –, ezáltal visszafejlődés történik olyan ügyekben, mint a szerelem vagy a transzneműség.

A skandináv folklórt a popzenével kombináló Aurora egyébként biszexuális, és aktív szószólója az LMBTQ-jogoknak.