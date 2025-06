Gáspár Evelin a Sztárboxról: Az edzőm összerakott egy nagyon komoly férfi bokszolóval, kaptam tőle pár pofont

Gáspár Evelin is bokszolni fog a Sztárbox új évadában, Szorcsik Viki lesz az első ellenfele. Gáspár Győző lánya most a story.hu-nak mesélt a március óta tartó felkészüléséről, illetve annak eddigi legnagyobb mélypontjáról.

Minden nap edzek, vagy egyszer, vagy kétszer. A diétával egy laza 15 évet magam mögött tudhatok, az annyira nem viselt meg. Inkább az alvás, hogy sokkal többet kell aludnom, mert nagyon fáradékony lettem. Ez nem volt benne a rutinomban, 5-6 óra alvással elvoltam

– magyarázta Gáspár Evelin, aki azt is megosztotta a portállal, hogy az edzők egy idő után már nemcsak a versenyzők fizikai erőnlétét, hanem a mentális állóképességüket is fejlesztik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a lányoknak férfiakkal is kesztyűznie kell.

Nekem akkor jött el a mélypont, körülbelül harmadjára volt ez a sparring, amikor az edzőm összerakott egy nagyon komoly férfi bokszolóval. Kaptam tőle pár pofont. Nem fájtak, de egy lelki törést azért okozott. Hála a jó istennek van egy nagyon jó családom, vannak jó barátaim, és az edzőm, akik mindenben támogatnak.

Az egykori realityszereplő a munkát sem hagyta abba, így kora reggel és délután jut ideje arra, hogy ellátogasson az edzőterembe. A családi nyaralásokat azonban idén kihagyja.

Nyár folyamán lett volna egy-kettő, de majd a boksz után. Féltem a testi épségemet is, mert eléggé ügyetlen vagyok. Nem szeretném azt, hogy lesérüljek, a legnagyobb biztonságban otthon vagyok. Volt erre precedens, ha belelépek egy gödörbe, biztos, hogy ott a lábammal történik valami. Szalagszakadásom volt már így

– tette hozzá