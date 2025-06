„Van személyisége a szexen kívül?” – kérdezték Sabrina Carpenterről az X-en, amire az énekesnő is válaszolt

Sabrina Carpenter a múlt héten mutatta meg új, Man’s Best Friend című albumának borítóját, amin négykézláb látható a földön, miközben egy azonosítatlan személy a haját fogva áll fölötte. A provokatív borító miatt az elmúlt napokban számos platformon illették kritikával az énekesnőt, egy X-felhasználó például azt kérdezte az említett kép mellett, Carpenternek „van-e személyisége a szexen kívül?”. Úgy fest, a megjegyzés az énekesnőhöz is eljutott.

– válaszolta Carpenter, újraosztva a felhasználó róla szóló kérdését.

girl yes and it is goooooood https://t.co/HTWLxVKJAL