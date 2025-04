Visváder Tamás a civil munkájáról beszélt: „Évi egy-két tévéműsorból nem tudja magát és a családját eltartani az ember”

Nagyinterjút adott az nlc.hu-nak Visváder Tamás. A jelenleg A Nagy Duettben szereplő üzletembert egyebek közt arról is kérdezték, honnan az üzletember titulus, mit csinál egészen pontosan, amikor nem celebkedik. Visváder kitért arra, hogy anno egy fánkozóval lépett be az üzleti életbe, de az a Covid alatt tönkrement.

Közvetlenül utána egy jó barátommal nyitottunk egy szépségszalont, amit a marketingtudásommal viszonylag rövid idő alatt felfuttattunk, felépítettünk egy jól működő brandet. Mindezek mellett marketingmenedzsmentet oktatok egy olyan intézményben, ahol színészeket, szinkronszínészeket képeznek. Vagy egy marketinges csapatom, akikkel különböző márkáknak dolgozunk: legutóbb egy ásványvizet vezettünk be a piacra – az influenszer-kampányon keresztül, a tévés, rádiós kampányon át, a plakátokig, mindent mi csináltunk.

Visváder hozzáteszi, két-három évig nem is vállalt tévés munkákat, próbált ugyanis arra koncentrálni, hogy az üzletember mivolta kerüljön előtérbe.

Nem lételemem a szereplés és szerencsére a megélhetésem sem attól függ, hogy éppen képernyőn vagyok, vagy sem.

Arról is kérdezték Visvádert, mit gondol a celebségről.

„Nem titok, hogy évi egy-két tévéműsorból nem tudja magát és a családját eltartani az ember. Vagy lehet, hogy én vagyok ennyire alulfizetve. Aki hosszú évek óta képernyőn van, például Tilla vagy akár Majka, ők is felépítettek egy másik vonalat, ami jövedelmező. Tilla a műsorvezetés mellett filmeket készít, Majka a vendéglátós bizniszben is érdekelt volt, koncertezik, producer, tehát ők is tisztában vannak vele, hogy abból, hogy szerepelsz itt-ott, nem lehet megélni. Nálam egyébként ez egy érdekes dolog, mert ahogy elengedem a médiát, nem szerepelek, visszaesnek a marketing megkeresések. Hiszen az ügyfelek látják a tévében, hogy tudom, mi kell a közönségnek, többek között ezért is döntenek mellettünk. Mindennek ellenére mégis megkapom a kommentelőktől, hogy ki ő? Mit tett le az asztalra? Éppen Gáspár Győzővel beszéltük a minap, hogy ő évek óta nem kapott kedves kommentet, mégis mindenki ismeri.”

Erre a témára csatlakozva előjött a téma, hogy Visváder azáltal lett ismert, mert a felesége, Visváder-Palácsik Lilla Vajna Tímea testvére. Az üzletember szerint eltelt már néhány év, mióta ez a vád népszerű volt a kommentelők körében.