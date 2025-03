Hegyes Berci a DWTS-ról: Sokat szoktam gondolkodni azon, ha lenne hatodik évad, azt vajon vállalnám-e szívesen

A Dancing with the Stars hazai verziója 2020-ban debütált a TV2-n, tavaly ért véget az ötödik évada. Hegyes Berci a műsor legelejétől kezdve tagja a stábnak, ám ha a DTWS új évadot kap, meglehet, hogy abban már nem fog táncolni – szúrta ki a Bors a táncos legutóbbi kérdezz-felelekjét, amit a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított. Ennek alkalmával arról is kérdezték, szeretne-e még táncolni a műsorban.

Én a negyedik évad után már azt gondoltam, hogy az ötödik évad már nem fog olyan túlzottan sok újdonságot tartogatni nekem. De hála Lucának [Mihályfi Luca – a szerk.] és a történteknek, bebizonyosodott, hogy mégiscsak vannak újdonságok. […] Sokat szoktam gondolkodni azon, hogy ha lenne hatodik évad, azt vajon vállalnám-e szívesen. Mert azért mégiscsak lenyomtam öt évadot, ebből két évadot sikerült megnyerni. És nem azért szoktam rajta elgondolkodni, mert mondjuk már unom ezt a műsort, mert szó sincs róla. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy helyet lehetne adni újabb táncosoknak, lehet, hogy már belőlünk is elegetek van

– fogalmazott Hegyes, aki bevallása szerint más minőségben is szívesen kipróbálná magát, például a zsűriben.

Arra gondoltam, hogy így 24 magyar bajnoki cím után meg két Dancing-győzelem után meg 5 évaddal a hátam mögött talán lenne annyi szakmai rálátásom

– tette hozzá.

A táncos és kedvese, Mihályfi Luca egyébként hamarosan A Nagy Duettben is együtt szerepelnek majd.