Kirúgták az amerikai kosáredzőt, aki az egyik 13 éves játékosának adta ki magát az iskolai bajnokságban

A csapat erősségének számító hiányzó épp egy másik meccsen játszott a klubjával. A 22 éves edző pedig azért állt be helyette, mert a cserejátékosokat nem tartotta elég jónak.

Különös eset borzolta fel a kedélyeket Virginia állam iskoláiban, amikor Portsmouth város egyik középiskolájának a lány kosárcsapata úgy állt ki az egyik januári mérkőzésen, hogy a csapat 22 éves másodedzője a csapat 14-15 évesek között játszó, de egyébként 13 éves fiatal tehetségének adta ki magát – számolt be a New York Post.

Az ominózus, virginiai középiskolai bajnokság keretei között megtartott mérkőzést még január 21-én játszotta le a Churchland középiskola Truckers nevű csapata. A kamionosok másodedzője, a 22 éves Arlisha Boykins a meccsen úgy állt be játszani a korosztályos csapatba, hogy az egyik 13 éves diákjának adta ki magát.

A különleges cserére a TMZ szerint azért volt szükség, mert a hiányzó 13 éves diák klubszinten is kosárlabdázik, és éppen a klubcsapatával vett részt egy másik tornán – így nem tudott ott lenni az iskolai csapatban is. A cserejátékosokat viszont vélhetően nem érezték elég jónak az edzők.

És azért volt rá lehetőség, mert idegenben játszottak Suffolk városában. A Nansemond River elleni mérkőzésről készült videofelvételeken látható, hogyan brillírozot a kaminosok fekete színű, egyes számú mezében Boykins. A másodedző blokkolási és büntetődobási képességeit is bemutató felvételeket a helyi illetőségű WAVY-TV hozta nyilvánosságra. (Azonban a videót nem lehet beágyazni, de ide kattintva megtekinthető az összeállítás.)

A meccs utáni hétfőn az iskola vezetése is tudomást szerzett az ügyről a csapattagok szüleinek hála, azóta pedig nemcsak a másodedzőt, hanem a vezetőedzőt is kirúgták, hiszen ő is áldását adta a csalásra. És természetesen az iskola, valamint a tankerület is vizsgálatot indított az ügyben.

Viszont a csapatot – és különösen a 13 éves lányt, akinek a másodedző kiadta magát – nagyon megviselte az ügy, és sokan úgy érzik, hogy elvesztették a bizalmukat az edzőik és a tanáraik felé.

A csapat tagjai ebből az okból kifolyólag úgy döntöttek, hogy idén inkább visszalépnek a bajnokságtól.

A lány pedig, aki helyett a másodedző játszott, az édesapja szerint nemcsak a kosárlabdából ábrándult ki, hanem a Churchland középiskolából is – a következő tanévet ugyanis már egy másik középiskolában kívánja majd folytatni.