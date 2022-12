Erős Antónia 13 éves fiával szerepel egy címlapon

Ikergyerekeiről mesélt a híradós.

Erős Antónia ikrei, Szonja és Matyi 13 évesek, és a híradós szerint egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. Lánya kerüli a nyilvánosságot, fia viszont koncertezik, és a televízióban is szerepel: zenekarával a tavalyi Sziget Fesztiválon is fellépett, pár hete pedig a Tehetség első látásra című műsorban dobolt. Szonja a sütés-főzésben jeleskedik, „mintha A Konyhafőnökbe készülne” – mondta el az édesanya a Best magazinnak.

A férjem kezdetben ragaszkodott hozzá, hogy csak egy gyerekünk legyen, mert szerinte egyet tudunk biztonsággal felnevelni. Pedig én kettőt akartam. Aztán a sors elrendezte a kérdést. El sem tudom képzelni nélkülük az életünket. Nincsenek náluk különbözőbb gyerekek, még az iskolában is külön bandáznak, pedig egy osztályba járnak

– fogalmazott Erős Antónia, és azt is elárulta, mindkét gyereke jól tanul, de amíg Matyi érdeklődése a művészetek felé irányul, addig Szonját inkább a matematika és az angol köti le.