Közös fotók készültek Chris Evansről és 16 évvel fiatalabb szerelméről

Chris Evans – akit nem mellesleg az idei év legszexibb férfijának választott a People magazin – még a nyáron nyilatkozta azt, hogy a leginkább arra fókuszál, hogy találjon egy párt, akivel együtt akar élni, noha az iparág, amiben tevékenykedik, tele van kételyekkel és habozással.

Úgy fest, a színészre rá is talált a szerelem, a minap ugyanis a nála 16 évvel fiatalabb Alba Baptista oldalán fotózták le, amikor kézen fogva sétáltak a Central Parkban.

