Felcsendült a legnagyobb slágere is.

It’s Time!, azaz Itt az idő!, írja új posztjában Mariah Carey, aki platformra feltöltött videójában halloweeni kosztümben teker egy szobabiciklin. Már megint átverte követőit, ugyanis a szobabicikli átváltozik mű-rénszarvassá, ő pedig karácsonyi kosztümben kiabál pár másodperccel később.

És mi más csendülne fel a háttérben, mint az All I Want For Christmas Is You című zenéje, amivel az énekesnő hivatalosan is megkezdte az ünnepi szezont.