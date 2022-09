L.L. Junior az ügyészség fellebbezéséről: Jobban örültem volna, ha ma lezárul ez az egész

Szerda délután felmentették P. Carmen Olíviát, aki a vád szerint L.L. Junior kisfiának kezét fogta a Füredi úti tragédia előtt, az ügyészség viszont fellebbezett az ítélet ellen.

A történtek után L.L. Juniort a Blikk kereste fel. A rapper a lapnak elmondta, hogy az ügy egyetlen tárgyalásán sem lehetett ott, mert őt és az ügyvédjét kizárták az eljárásból.

Három év fájdalma kavarog most bennem. Ilyenkor felszínre jönnek az emlékek bennem, Csillában, az édesanyámban és a fiamban, Lacikában is, aki már tud olvasni, és az osztálytársai között is szóba kerül az ügy. Jobban örültem volna, ha ma lezárul ez az egész és Dávidka békében nyugodhat tovább. Bármi is az ítélet, a fiamat sajnos már semmi nem hozhatja vissza