Jennifer Lopez és Ben Affleck másodszor is összeházasodtak

Ezennel a szeretteik körében.

Jennifer Lopez és Ben Affleck először egy hónappal ezelőtt keltek egybe Las Vegasban, noha már két évtizeddel ezelőtt is nagyon közel voltak az esküvőhöz egyszer. Most hétvégén a család és a barátok előtt is kimondták a boldogító igent a férj georgiai birtokán egy háromnapos buli keretein belül.

Kapcsolódó Jennifer Lopez és Ben Affleck titokban összeházasodtak Las Vegasban álltak sorba, hogy hivatalosan is összekössék az életüket.

Mindenki fehéret viselt az eseményen, egyedül a vőlegény volt kivétel, aki fekete nadrágot húzott. Jelen voltak a pár gyerekei, összesen öten: Lopez 14 éves ikrei, akiknek az énekesnő előző férje, Marc Anthony az apjuk, illetve Affleck és ex-neje, Jennifer Garner kamasz lányai és fia. A vendégek között volt többek között Matt Damon és Jason Mewes színészek, valamint Kevin Smith rendező.

A friss házasok egyelőre nem osztottak meg képet az esküvőről, az első lesifotókat a PageSix és a TMZ közölte, ezeket ide és ide kattintva lehet megtekinteni.