Taylor Swift az abortuszdöntésről: Megrémít, hogy itt tartunk

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság (LB) pénteken alkotmányellenesnek minősítette az abortuszhoz való jogot, mire a középnyugati Missouri állam igazságügyi tárcavezetője bejelentette: az államban azonnali hatállyal betiltják az abortuszt.

A döntés világszerte heves reakciókat váltott ki. Amíg például az exelnök Donald Trump üdvözölte a határozatot, addig Nancy Pelosi, a washingtoni képviselőház demokrata párti elnöke szerint a bírósági döntés „felháborító és szívszorító, radikális, szélsőséges”.

A történtekre időközben Taylor Swift amerikai énekesnő is reagált. Michelle Obama posztját osztotta tovább saját gondolataival együtt.

I’m absolutely terrified that this is where we are – that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022