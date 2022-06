Nicola Peltz elárulta, mit keresett az esküvőjén Venus és Serena Williams, akik egyáltalán nem közeli barátai

Brooklyn Beckhammel közös lagziján hemzsegtek a hírességek.

Áprilisban házasodott össze Brooklyn Beckham és Nicola Peltz, a luxusesküvőn pedig számos híresség tiszteletét tette. A vendégseregben a Beckham család tagjain kívül feltűnt a Spice Girls együttesből Mel B és Mel C, ott volt Gordon Ramsay a családjával, valamint Eva Longoria is. A meghívottak között volt Venus és Serena Williams is.

Nicola Peltz most a Tatlernek adott interjúban árulta el, hogy amikor őt lefoglalta a filmforgatás, az édesanyja, Claudia sietett a megmentésére. Rengeteget segített a lagzi megszervezésében, ráadásul neki köszönhető, hogy a világklasszis teniszező testvérpár is részt vett az eseményen, annak ellenére, hogy nem a család közeli ismerősei.

Az egész olyan random. Az anyám összefutott Venus-szal és Serenával egy jótékonysági esten, és azt mondta nekem, hogy »meghívtam őket, ha el akarnak jönni«. Annyira hihetetlen: ezek a nők a valaha volt legszebb, leggyönyörűbb ikonok

– fogalmazott az interjúban a színésznő.