Imádja a munkáját a fiatal nő, akit azért fizetnek, hogy pornót nézzen

Rebecca Dickson úgy érzi, a munkáját neki találták ki. Nem csoda, hogy elégedett: kilencvenezer jelentkező közül választották ki a Bedbible nevű szex-, és pornóipari cég által meghirdetett, egyetlen nyitott pozícióra – írja LadBible című brit bulvárlap.

Dickson első feladata az, hogy pornót nézzen. Pontosabban, hogy a legnépszerűbb pornóvideókat nézve adatokat gyűjtsön többek között: a résztvevők számáról, neméről és etnikumáról, a pózok változatosságáról, illetve az orgazmusok számáról. Az adatokból a cég statisztikákat készít a pornóipari tendenciákról.

Congratulations Rebecca Dickson and welcome to the BedBible family! Rebecca beat out 90,000 applicants to become our Head of Porn Research and she’s already doing an amazing job! Thanks to all who applied! #porn #Jobs #hired #BedBible https://t.co/tGQOG2O3tk

— BedBible (@BedBible) May 18, 2022