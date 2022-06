György herceg a tenyerébe temette az arcát, amikor meglátta, mit művel az öccse a platinajubileumi záróünnepségen

Az Egyesült Királyságban a múlt hétvégén ünnepelték II. Erzsébet királynő uralkodásának 70. évét, a többnapos rendezvénysorozatokon pedig többször is Lajos hercegre figyelt a közönség, Vilmos hercegék legfiatalabb gyereke ugyanis többször is nemtetszését fejezte ki a programokkal kapcsolatban. Először a fülét fogta be látványosan a palota felett elhúzó repülők zaja miatt, később pedig túl sokáig kellett egy helyben ülnie, ekkor saját magát és Kate Middletont is igyekezete szórakoztatni.

Utóbbi eseményen a család több tagjai is nevetve fogadta Lajos herceg „műsorát”, aminek láttán György herceg egy ponton egyszerűen a tenyerébe temette az arcát.

Nooo this is so cute! 😭😭

Prince William, Prince George, Princess Charlotte The Duchess of Cambridge and Mia Tindall’ reaction when Prince Louis was celebrating 😂

Prince George’s reaction is the best 😂

Gif: tumblr, willandkate pic.twitter.com/6eS3zmNFQi

— Isa (@isaguor) June 7, 2022