Lajos herceg látványos jelét adta, hogy nem tetszenek neki a királynő tiszteletére felettük elzúgó repülők

II. Erzsébet 1952 februárja óta uralkodik az Egyesült Királyságban, azaz pont 70 éve. Emiatt a szigetország ünnepel, a platina jubileum miatt pedig rendezvényeket tartanak egészen vasárnapig. Megtartották a Tropping the Colour ceremóniát is, amellyel régi hagyomány szerint az uralkodó hivatalos születésnapját ünneplik meg.

A királyi család nagyobbik része itt csatlakozott a királynőhöz a Buckingham-palota erkélyére, ahonnét integettek az ünneplőknek. Ott volt a családdal Vilmos herceg, Katalin hercegné és mindhárom közös gyerekük is. Lajos herceg nagyon élt a felvonulást figyelve, ám amikor a palota felett elhúzó repülők csináltak zajt, az már nem nagyon tetszett neki.

It’s getting a little too loud on the Buckingham Palace balcony for Prince Louis: pic.twitter.com/RGjGFs8C3n

👑 The Queen could be seen interacting with her great-grandson, Prince Louis, who was standing next to her on the balcony.

🤴 The young prince held his hands over his ears as the aircraft soared overheadhttps://t.co/2yXBOoRatN#PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/x79Mgg5sSM

— The Telegraph (@Telegraph) June 2, 2022