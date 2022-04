Házával együtt volt férjétől is megválna egy nő az ingatlanhirdetésében

A vásárló kedvezményt kap, ha a volt férjét is átvállalja.

A 43 éves Crystal Ball ingatlankereskedő, így nála aztán tényleg egyáltalán nem hír, hogy eladna egy házat. Most azonban eladásra kínál a floridai Panama City Beach-en egy ingatlant, ami három hálószobás, két fürdős, teraszos, medencés, jakuzzis, richardos.

Richard?

Igen, a volt férje, az 54 éves, „csodálatosan felújított” Richard Chaillou is a ház tartozéka. Nemrég váltak el hét év házasság után, de jó kapcsolatan maradtak és a fiaikat is közösen nevelik – írta a New York Post.

Igazából nem is egészen tartozéka. Ball most két tengerparti ingatlanon lenne túl Panama City Beach-en, az egyiknél a vásárló kedvezményt kap, ha a férjét is átvállalják.

A házat Ball 699 ezer dollárért hirdette meg, ami lehet kevesebb, ha a férj maradhat a házban.

Nem kell aggódni, a férfi nem – teljesen – ingyenélő, hívja fel rá a figyelmet a hirdetés, amelynek a fotói között ott találni a pózoló Chaillou-ról is jó párat: főz, takarít és megjavít mindent.



Ez az álompasi a konyhában egy személyes séf és felszolgáló, tökéletes ételeket főz az új tűzhelyen, a felújított munkalapon emlékeket gyűjthet róla. A fejfedő elnyűtt, leginkább kopaszodó, mint a sasok, amelyek az égen szárnyalnak a S. Lagoon felett, lépésekre a hatalmas felhajtótól

– olvasható a hirdetésben, ahogy az is, hogy a az XL-es fülek előbb meghallják, ha csikorognának az új lámpatestek és bekeni WD40-nel, a nagy olasz orr meg még azelőtt kiszippantja a szagokat, mielőtt bárkinek eszébe jutnak kivinni a szemetet a „dekoratív bejárati ajtón”.

Remélhetőleg valaki meglátja a vicces oldalát, és előbb-utóbb kiveszi a kezem alól a házat és Richardot is!

Ball a Newsweeknek nyilatkozott, azt mondta, hogy nagy rajongója a kreatív hirdetéseknek, és ezt találta a legjobb módját arra, hogy egyszerre bejelentse a válását, az új nevét és az új ügynökségét.