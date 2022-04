Amber Heard Johnny Deppről: Mindig is szerettem őt, és fáj, hogy a régi közös életünk részleteit a világ előtt kell megélnem

Amber Heard és Johnny Depp pereskedésétől éveken át volt hangos a sajtó. Kettejük között akkor kezdődött el az igazi háború, amikor az Aquaman színésznője esszét írt a családon belüli erőszakról. Bár Johnny Deppet nem nevesítette az írásában, a Sun nevű lap már úgy hozta le a szemléjét, hogy asszonyverőnek titulálták a színészt. Depp becsületsértésért perelte a lapot, majd végül exnejét is, aki beállt Sun mögé. 2020 novemberében a bíróság alapvetően igaznak minősítette a lap cikkjében írtakat, amivel voltaképpen derékba törték az egykor még a leghíresebb kalózként emlegetett Johnny Depp karrierjét. Ő nem nyugodott bele a vereségbe, azóta is pereskedik Amber Hearddel.

A színésznő a minap Instagram oldalán jelentkezett be. Posztjában arról írt, hogy egy pár hétre parkoló pályára teszi a közösségi oldalait, mivel Virginiába kell utaznia, hogy szembenézzen Johnny Deppel. Reméli, hogy hamarosan mindketten tovább léphetnek.

Johnny azért perelt be engem, mert írtam egy esszét a Washington Postba, melyben elmeséltem a családon belüli erőszakkal kapcsolatos tapasztalataimat. Sosem neveztem meg őt, arról írtam, milyen árat fizetnek a nők, ha felszólalnak egy hatalommal rendelkező férfi ellen. Én még mindig fizetem ezt az árat, és remélem, ha ez az ügy lezárul, tovább tudok lépni, ahogyan Johnny is. Mindig is szerettem Johnnyt, és nagy fájdalommal tölt el, hogy múltbeli közös életünk részleteit a világ előtt kell megélnem