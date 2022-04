Egy euróért vett házat Szicíliában, ám végül le kellett mondania az ingatlanról

Az Olaszországba költöző ausztrál férfinek egy nagyon fontos feltételt nem sikerült teljesítenie.

Bizonyos olasz kistelepüléseken egyszerre próbálják megoldani a csökkenő népesség és az üresen árválkodó régi ingatlanok problémáit azzal, hogy egy euróért (mai árfolyamon 367 forintért) kínálják a régi házakat. A vásárlókkal szemben csak egy fontos kikötés van: három éven belül fel kell újítaniuk a tulajdonukba kerülő ingatlant.

Egy Nagy-Britanniában élő ausztrál férfi élt is ezzel az elsőre nagyon is csábítónak tűnő ajánlattal, de végül kénytelen volt feladni a projektet, mivel nem talált munkásokat, akik segítettek volna neki felújítani a házat.

Az 58 éves Danny McCubbin – akinek a történetét a Daily Mirror mutatta be – a szicíliai Mussomeliben vásárolt magának egy házat, miután hallott a külföldiek Olaszországba költözését ösztönző programról. A lenti videón még büszkén vezette körbe a követőit a házban, melyben új otthonát vélte felfedezni, de már megbánta a dolgot, mivel az ingatlan felújításába az olasz építőiparban pár hónapja tapasztalható munkaerőhiány miatt belekezdeni sem tudott.

Így a Jamie Oliver Tizenöt Alapítványának dolgozó szakács végül kénytelen volt néhány hónap után visszaadni az ingatlant az adásvételt lebonyolító ügynökségnek. De legalább ő is visszakapta az egy euróját.

Az idő múlásával a ház állapota romlott. Mire találtam egy építési vállalkozót, a felújítás költségei a duplájára emelkedtek. Úgy döntöttem, hogy nekem már nem éri meg

– nyilatkozta McCubbin az iNewsnak, majd elmesélte, hogy azért viszonylag szerencsés véget ért a története.

A mesterszakács még a brexit idején döntött úgy, hogy Olaszországba költözik, mert mindig is ki akarta próbálni, milyen az élet az olasz vidéken. Bár az egyeurós ház felújítása nem jött össze, a szicíliai kisvárosba költözve sikerült 8200 euróért (3,2 millió forintért) találnia egy másik, sokkal egyszerűbben felújítható ingatlant. És időközben két kivitelezőt is megismert, akik elvállalták az új ingatlan felújítását.

Ennek köszönhetően most már be tudott rendezkedni új otthonába, ahol egy rászoruló családokat ingyen kiszolgáló közösségi konyhát is nyitott azóta.