Aaron Carter exe állítja, hogy a rapper eltörte három bordáját

Melanie Martin távoltartási végzést kért a rapper ellen, aki szerinte dühkezelési problémákkal küzd.

Aaron Carter és Melanie Martin énekesnő kapcsolata mindig is viharos volt. A pár se veled se nélküled viszonya nem volt mentes a botrányoktól és ajtócsapkodástól, egy alkalommal a rapper még a rendőrséget is kihívta a nőre, azt állítva, hogy Martin megverte őt. Ennek ellenére 2020 nyarán eljegyezték egymást, most viszont ismét komolyan összebalhéztak.

Az énekesnő azt állítja, hogy február 21-én összevesztek, a szóváltás közben pedig Carter meglökte és ököllel beleütött a bal bordájába. Emlékei szerint a nézeteltérést az váltotta ki, hogy Martin a szakításuk idején egy másik férfival beszélgetett.

Azon veszekedtünk, hogy a szakításunk idején beszélgettem egy másik férfival. Ököllel beleütött a bordámba és meglökött. Csak néhány nappal később éreztem a fájdalmat, aztán elhagytam a házat, mert azzal fenyegetett, hogy távoltartási végzést kér ellenem.

Martin orvosi feljegyzéseket is csatolt, amivel legalább egy törött borda létezését igazolni tudta.

Az énekesnő állítja, hogy a rapper a közös babájukkal együtt kidobta őt az utcára, így egy barátjánál kellett megszállniuk. Ekkor döntött úgy, hogy ő kér távoltartási végzést Carter ellen, aki szerinte gyógyszerek hatása alatt állt a dulakodás pillanatában. Melanie Martin hozzátette, hogy szerinte a rappernek dühkezelési problémái vannak, ezért szakember segítségére lenne szüksége. Mindenesetre arra kérte, hogy a közös lakásban maradt cuccait szolgáltassa vissza neki, a ruhái ugyanis drágák, a babaholmikra pedig különösen nagy szüksége lenne.