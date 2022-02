Engedélyezte a bíró egy hétéves kisfiúnak, hogy örökbe fogadja a játékmackóit

Szívet melengető levelet küldött egy nyugat-ausztráliai bíró egy hétéves gyereknek.

A Daily Mail szerint Dr. Stephen Bright pszichológus számolt be róla, hogy a nevelőszülői gondozásban élő unokaöccse levelet írt a bíróságnak, hogy örökbe fogadhatná-e hat imádott mackóját.

A törvények természetesen erre nem adnak lehetőséget, a bíró azonban írt egy „állevelet” a fiúnak, amiben

engedélyezi az örökbefogadást, méghozzá az „1908-as Nemzetközi Teddy-törvényre” hivatkozva.

Bright a Twitteren közzétette az indoklást, amiben név szerint felsorolják a játékmedvéket, hozzátéve, hogy “gyermekként és mackóként bánjanak velük szeretettel.”

Aussie judge approves boy’s request to formally adopt his teddy bears https://t.co/NP1FcID55t One small step for man one giant leap for teddy.

— seamus duff (@seamusduff2) February 22, 2022