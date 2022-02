Most John Mayer állította le a koncertjét, mert egy nézője elájult a tömegben

Pár napja írtunk arról, hogy Billie Eilish leállította egy atlantai koncertjét, mikor észrevette, egyik rajongója rosszul lett a tömegben. Az énekesnő addig nem folytatta a show-t, míg meg nem bizonyosodtak arról, az illető jól van. Döntése azért is kapott nagy médiafigyelmet, mert néhány hónappal ezelőtt egy hasonló eset történt Travis Scott koncertjén: az ott megvaduló tömegben többen egymást taposták, kilencen meghaltak, mert a rapper nem reagált a bajra, nem szakította félbe a koncertjét.

Most John Mayerrel történt Eilishéhoz hasonló eset: Los Angelesben adott koncertet, mikor feltűnt neki, hogy a közönség soraiban lévő nő bajban lehet. Mayer előbb megkérdezte, minden oké-e a színpad mellett, majd arról érdeklődött, szükség van-e automatikus defibrillátorra, hiszen ájulás történt.

– fogalmazott a zenész, aki addig nem folytatta a koncertet, míg a bajba jutott nőt ki nem szabadították a tömegből. Szerencsére, baj nem történt.

John Mayer paused the show more than halfway through when someone in the audience passed out, requiring medical attention. He cut music and helped out, eventually leaving stage briefly (maybe 2 mins) and came back to announce the woman was okay and gave a 👍🏼 pic.twitter.com/dEQJD721qk

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 10, 2022