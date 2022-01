Gáspár Zsolt elhívta fellépni Jennifer Lopezt és Enrique Iglesiast az esküvőjére

Arról is beszámolt, hány állatot vágnak le a lagzira.

Gáspár Zsolt egy ideje tervezi, hogy újra feleségül veszi párját. Az esküvő híréről még júliusban számoltunk be, amikor arról beszélt, hogy a Farm VIP műsor miatt nagyon megszerette műsorvezető társát, Demcsák Zsuzsát, akit felkért tanúnak az esküvőre.

A lagzit a koronavírus miatt elhalasztották, most viszont a Blikknek arról beszélt, hogy már nagyban tervezik a hatszáz fős lagzit, amin a vendégeket luxussátorokban szállásolják el, ahogy azt is elmesélte, hogy pontosan hány állatot dolgoznak fel, ami elegendő ennyi emberre, és nagyon úgy néz ki, hogy zene tekintetében nem érte be kevesebb névvel, mint Jennifer Lopez és Enrique Iglesias, akiket fellépni hívott a lagzira.