Jay-Z összehasonlította Beyoncét és Michael Jacksont, előbbit hozta ki győztesnek

Jay-Z a napokban Alicia Keys és Rob Markman társaságában beszélgetett a Twitteren, amikor szóba került Michael Jackson személye. Jay-Z szerint felesége, Beyoncé és Jackson egy szinten vannak a zenei tehetséget figyelembe véve, ám Beyoncé mégis magasabb szinten van egy dologban – írta meg a New York Post.

– fogalmazott a rapper, aki szerint Amerika egyik legnépszerűbb zenei fesztiválján való fellépés sokat elárul valaki tehetségéről.

A Twitteren nem fogadták kitörő örömmel az összehasonlítást, amelyből Beyoncé jött ki győztesen. Csak egyet kiemelve ezekből:

I Love Beyoncé but don’t take it too far saying she’s better than Michael Jackson

— Ty (@tysorosey) December 22, 2021