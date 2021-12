Megkérték Dukai Regina kezét

Az eljegyzési gyűrűt is megmutatta.

Dukai Regina Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy eljegyezte párja, akiről egyelőre nem árulta el, hogy kicsoda. A bejelentést természetesen egy olyan fotóval tette, amin jól látszik az eljegyzési gyűrűje is, amit ujján visel. A poszthoz írt egy terjengős szöveget is, melyben hosszasan köszönetet mondott párjának amiatt, hogy van neki. Megköszönte például, hogy hamar befogadta őt a családja, vagy hogy soha nem éreztette vele azt, hogy esetleg bármiben is változtatnia kellene.

Az eljegyzéséhez olyan sztárok gratuláltak a poszt alatt, mint Epres Panni, Kiss Ramóna, Ördög Nóra vagy éppen Debrecezni Zita. A posztot nem mutathatjuk, ellenben ide kattintva megtekintheti.