Egy Hannah Montana felső is előkerült a fellépése közben.

Miley Cyrus nemrég a Summerfest nevű zenei fesztiválon lépett fel, amit természetesen fotókkal is megörökítettek. Az eseményen készült képeke Instagram-oldalára is feltöltötte, a fotósorozat középpontjában viszont nem a szettje, hanem a feneke áll, merthogy egyrészt elég rövid szoknyát visel, másrészt pedig elég alulról fotózták az énekesnőt. Egy másik képen pedig az is látszik, hogy egy kis időre felkapott egy Hannah Montana feliratú pólót is.