Jennifer Lopez és Ben Affleck újraalkották a jachtos jelenetet a 2002-es Jenny from the Block klipből

Kérdés, mennyire volt tudatos.

Jennifer Lopez és Ben Affleck tényleg együtt vannak, ezt pedig onnan tudjuk, hogy az énekesnő Instagram-oldalára feltöltött egy közös fotót a színésszel, akivel egyébként 2002-ben eljegyezték egymást. Ugyanebben az évben jelent meg Lopez Jenny from the Block című videóklipje, melyben feltűnik Affleck is, méghozzá egy jachton, ahol éppen az énekes fenekén pihenteti a kezét. Ezt a pillanatot pedig egy lesifotós kapja el a videóban, úgy, ahogy most is készült egy nagyon hasonló kép róluk:

I feel like they’re trolling us pic.twitter.com/IZxRe1BuWg — bryanboy (@bryanboy) July 26, 2021

Abban az esetben, ha nosztalgiázna kicsit Lopez slágerére, itt megteheti: