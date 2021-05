Henry Cavill nem örül annak, hogy rajongói a magánéletével foglalkoznak

Pár hete írtunk arról, hogy Henry Cavillnek új barátnője van, Natalie Viscuso, akit nagy meglepetésre az Instagram-oldalán is megmutatott. Ez azért volt furcsa, mert korábban nem nagyon posztolt semmit a magánéletével kapcsolatosan.

Ennek lett némi negatív vonzata is, ugyanis legutóbbi posztjában a színész már arról kellett írjon, hogy rajongói befejezhetnék az ő magánéletéről való spekulálást.

Kedves rajongóim, követőim, volna itt egy kisebb bejelentenivalóm. Nem tudtam nem észrevenni, hogy egy kis össznépi harag ütötte fel fejét a hírfolyamomban. Az utóbbi hetekben sok spekulációt olvastam a magánéletemről, szakmai kapcsolataimról. Nagyra is értékelem az effajta rajongást, de ez lassan odáig fajul, hogy most kell megfékeznem az egészet, még az elején. Az, hogy erről beszélnem kell, eleve rossz dolog. A társadalmi felvilágosodás korát éljük, mindenki azt érzi, hogy a másik nem kíváncsi a nézeteire, emiatt még hangosabban akarja világgá kürtölni azt. Azt remélve, ezzel majd meggyőzi a másikat. Azoknak üzennék most, akik folyton nemtetszésüket hangoztatják, hogy ideje abbahagyni. Elhiszem, hogy jó spekulálni, de ez fájdalmat okoz azoknak, akiket a legjobban szeretek. Boldog vagyok a párkapcsolatomban és az életemben egyaránt. Örülnék, ha velem együtt örülnétek, ám ha ezt nem tudjátok megtenni, akkor legalább magatokból próbáljátok kihozni a legjobbat – ezzel saját magatokat is tisztelve.