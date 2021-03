Nincs ember, akit a beauty vlogger James Charlesnál többször akartak volna eltörölni

James Charles nagy névnek számít a beauty vloggerek között, már csak azért is, mert állandóan valamilyen botrányba keveredik – legutóbb például azzal vádolták, hogy kiskorúaktól próbált szexuális tartalmú képeket kicsikarni. 2019-ben őt is elérte a cancel culture, ennek ellenére egymás után kapja az olyan lehetőségeket, melyekről kollégái csak álmodnak. Összeszedtük, milyen botrányokba keveredett az évek során.

Azt gondolhatnánk, hogy ha valaki lassan már négy éve folyamatosan összetűzésbe keveredik másokkal, vagy éppen nem helyénvaló kijelentéseket tesz az interneten, az szépen lassan, de megtanulja, hogy érdemes minél elővigyázatosabban és megfontoltabban megnyilvánulnia a közösségi oldalakon. James Charles egészen más tészta, hiszen gyakorlatilag már elválaszthatatlan a botrány szótól, mivel annak ellenére, hogy tényleg baromi tehetségesen sminkel, tudása eltörpül a mellett, hogy milyen hírnevet épített fel magának.

Már 2019-ben is likvidálni akarta őt az internet a hírességek névsorából, ahogy azóta is állandóan felvetik a kommentelők, hogy törölni kell a köztudatból, viszont valahogy mégis minden alkalommal sikerült újjászületnie hamvaiból, méghozzá úgy, hogy egyre nagyobb kaliberű felkéréseket kapott. Megjelent például a Met-gálán, a most már predátorként számon tartott divattervező, Alexander Wang kíséretében. Azért is emeltük ki ezt a tényt, mert meglehetősen ritka, hogy egy influenszert olyan eseményre hívnak meg, ahová az A listás sztárok közül is csak a legszűkebb, legelitebb kör hivatalos. Szerepelt a portugál Vogue címlapján, és gyakorlatilag úgy kezelik, mintha egy hollywoodi híresség lenne.

A most 21 éves Charles 2015-ben indította el saját YouTube-csatornáját, ahová fodrász és sminkes videókat töltött fel. Akkor kapták fel a nevét, amikor tizenhét évesen a CoverGirl nevű kozmetikai márka az első férfi nagykövetének választotta, azóta pedig a vlogger-világ Azalea Banks-e lett, aki tényleg csak azért van még a víz felszínén, mert állandóan leáll valakivel balhézni. James Charles sokkal érdekesebb karakter Banksnél, hiszen ő tinédzserként lett ismert, és tiniként az ember még meggondolatlan és tapasztalatlan. Ráadásul minden lépését több millióan figyelik árgus szemekkel, amit még felnőttként is nehéz elviselni, nemhogy ennyi idősen. James Charlest balhés influenszernek könyvelték el – mintha valaki ráragasztott volna egy „rúgj belém!” cetlit, és évekkel később is elfelejtette volna levenni róla. Nagyjából két napig olvasná a cikket, ha az összes összeszólalkozását felsorolnánk, így csak a szignifikánsabbakat gyűjtöttük össze.

Kiskorúak manipulálása az interneten

Február végén hárman is azt állították, hogy James Charles nem helyénvaló módon közeledett feléjük az interneten. Angolul a „grooming” kifejezést használták, amire nincsen magyar szavunk, de azt jelenti, hogy egy személy megpróbál bizalmi kapcsolatot felépíteni egy kiskorúval annak érdekében, hogy manipulálja, kihasználja, sok esetben szexuálisan abuzálja.

Egy Isaiyah nevű TikTok-felhasználó videóban mesélte el a történetet, miszerint Charles kéretlenül meztelen fotókkal bombázta a Snapchaten, majd próbálta rávenni a szextingelésre, annak ellenére, hogy a felhasználó hangsúlyozta, még csak 16 éves. Az eredeti videót, amiben megmutatta az üzenetváltásokat és a fotókat kisatírozva, törölte a Twitter, mert az megsértette a platform szabályait. A vádakra Charles egy hosszú, hivatalos nyilatkozatban reagált, amiben tagadta, hogy ezek közül bármi is megtörtént volna.

Arra ébredtem, hogy kaptam pár fotót Snapchaten ettől a személytől, aki izgatott volt, hogy visszaigazoltam a jelölését. Azt mondta, hogy szeret, emellé küldött pár szexuális tartalmú fotót, ahogy zuhanyozik. Örültem, hogy megismerkedtem valakivel, de nem kértem tőle, hogy igazolja a korát személyivel. Miután kiderült, hogy csak 16, ragaszkodott hozzá, hogy folytassuk a beszélgetést, de én ekkor töröltem az ismerőseim közül.

Rajta kívül két másik kiskorú is azt állítja, hátsó szándékkal közeledett feléjük a vlogger. Az egyikük bejegyzése azóta törlődött, de azt állította, hogy – bár nem történt szexuális interakció közöttük – bizarr volt, ahogy viselkedett vele Charles, a harmadik személy pedig szintén azt állította, hogy kiskorú létére Charles folyamatosan flörtölt vele, amit furcsának talált. Ezekre egyelőre nem reagált a vlogger.

Ebolajárvány

A legelső botránya 2017-ben tört ki, akkor még biztosan nem sejtette, hogy ez nem az egyetlen alkalom lesz, amikor bocsánatot kell kérnie. Nem sokkal azután, hogy megválasztották a CoverGirl nagykövetének, Afrikába készült utazni, és azzal viccelődött a Twitteren, hogy attól fél, elkapja az ebolát.

Nem hiszem el, hogy Afrikába megyünk, úristen, mi van, ha ebolásak leszünk?

Nem volt kint sokáig a bejegyzés az oldalán, de rengetegen támadták, amiért sztereotip és degradáló kijelentést tett a kontinensről. Később bocsánatot kért a tweetje miatt, és belátta, hogy hibázott. Közben egy kicsit vicces, de végig országként hivatkozott a kontinensre.

Az – sosem jó ötlet telefonozni a moziban

Nem az ebolajárvánnyal kapcsolatos poénja volt az egyetlen, ami miatt magára haragította az internetet 2017-ben. Szeptemberben járunk, amikor megjelent az Az című film, amiről Charles már korábban hangoztatta, mennyire várja, hogy láthassa. Ahogy szinte az összes bajos bejegyzését, ezt is törölte nem sokkal a posztolása után; a tweetben rettenetesnek és kiszámíthatónak jellemezte a filmet. Az egyik főszereplője, a Stranger Thingsből ismert Finn Wolfhard egy kérdéssel válaszolt neki: mégis miért telefonozik a moziban, hiszen ez az első szabály, amit mindenki betart. Ezután kétperces videóüzenetben kért bocsánatot a rajongóitól és a színésztől is.

A sztorinak itt nincs vége, mert nagyjából egy hónappal később Charles az Az főgonoszának, Pennywise bohócának sminkelte magát egy videóban. Előre felkészült, hogy mindenki kiakad majd, ezért úgy kezdte a beköszönést, hogy tudja, a nézők szerint ez lesz az év legképmutatóbb és legironikusabb videója, és valószínűleg igazuk is van, viszont annak ellenére, hogy nem élvezte a filmet, nagyon tetszik neki a bohóc karaktere. Másnap a film egy másik színésze, Wyatt Oleff annyit írt Twitter-oldalára, hogy:

Amikor úgy döntesz, hogy lehúzol egy bőrt egy olyan filmről a pénz és figyelem kedvéért, amit egyébként utálsz, mert miért ne.

Magára haragította Ariana Grande rajongóit

Ugyan ekkor nem egy teljes kontinenst bántott meg, de azért Ariana Grande rajongói sincsenek kevesen. Charles 2018-ban feltöltött a YouTube-csatornájára egy videót, amiben két másik vlogger, Shane Dawson és Ryland Adams sminkelték ki. Közben különböző témákról beszélgettek, így azt is megkérdezték Charlestól, hogy szerinte ki a legbunkóbb sztár. Rögtön rávágta, hogy Ariana Grande.

Nem beszéltem róla nyilvánosan, mert nagyon kedvelem Arianát, viszont tényleg nagyon rossz élményen volt vele

– mondja a videóban. Kiderült, hogy követték egymást a Twitteren, majd Charles ebolajárványos botrányát követően Grande kikövette őt, amit a vlogger személyes támadásnak vett és megsértődött. Ekkor természetesen megjelentek a Grande-fanok, akik egyenként kezdték megvédeni a sztárt, miszerint jó döntést hozott, hogy már nem követi őt a Twitteren.

Az első saját sminkpalettája miatt is támadták

Charles 2018-ban bejelentette, hogy megjelenik az első saját szemhéjpúderekből álló palettája, amit a Morphe nevű sminkmárkával közösen hoznak létre. Ahogy a videóban a karján mutogatja az árnyalatokat, látni lehet, hogy csak eljátszotta, hogy felkeni a sminket, hiszen a csík már ott van a karján. Az internetnek nyilván nem tetszett, sokan arra panaszkodtak, hogy Charles át akarja verni őket, és egy alig pigmentált, rossz minőségű terméket akar rájuk sózni, hiszen sokat elárul, hogy csalt a videóban. Végül beismerte, hogy tényleg ez történt, majd kénytelen volt Instagram Live videóban kisminkelni magát a palettával, hogy bebizonyítsa, nem is olyan rossz a termék. Később valaki a Twitterre posztolt egy fotót a feldagadt és vörös szemhéjáról, és jelezte, hogy ezt Charles palettája tette a bőrével, és felelősségre vonta, hogy miként adhatja a nevét valamihez, ami ilyen bőrreakciót válthat ki.

Azzal vádolsz, hogy átverem a rajongóimat, és nem törődöm az emberekkel, ami nevetséges próbálkozás, mert figyelemre vágysz. Ha irritált a bőröd, bőrgyógyásszal konzultálj, ne pedig engem kóstolgass pár like kedvéért

– válaszolta Charles, ami nem túl szép húzás, sokan meg is szólták, ahogy kezelte a helyzetet.

Sminkégetés, szó szerint

Charles még csak egy éve ismert, de máris több a viselt dolga, mint más sztároknak, akik évek óta közismertek. 2018 végére még becsúszott egy kisebb botrány, ami miatt ismét bocsánatot kellett kérnie a vloggernek, aki azóta már annyira elkoptatta ezt a szót, hogy szinte elvesztette a jelentőségét, ha tőle halljuk. Egy Lauren Godwin nevű ismert beauty vlogger videót készített, ahogy megsemmisíti Charles palettáját, ami nyilván nagyon zavarta a balhés sztár egóját, ezért kérdőre is vonta kollégáját.

Vannak, akik nem engedhetik meg maguknak a palettát, vagy nem jutnak hozzá, mert már kifogyott a készlet, vagy úgy jártak, hogy hamisítványt kaptak. Ő pedig csak a kedvelések miatt tesz tönkre egyet a TikTokon? Ne már.

– írta egy posztban, amit azóta letörölt. Erre válaszul Godwin egy YouTube videóban elmagyarázta, hogy nem az utálat vezérelte, sőt két palettát vásárolt, hogy az egyiket használni tudja. Erre Charles viszonzásképpen bocsánatot kért, amiért korábban felkapta a vizet. Pár nappal később ő és egykori jó barátja, Jeffree Star utóbbi YouTube-videójában csinálják ugyanezt, a rengeteg sminkcucc mellett saját palettáikat is elégetik. Ezután persze megint jöttek a szokásos kérdések, hogy hányféleképpen bizonyítja még, hogy mennyire képmutató.

Tati Westbrook és Jefree Starr, vagyis a dramageddon

James Charles az előidézője és elszenvedője a beautyvlogger történelem eddigi legnagyobb drámájának. A több szereplős botrány azzal kezdődött, hogy Tati Westbrook életmód guru, saját vitamincéggel rendelkező üzletasszony 2019-ben egy negyvenperces videóban számolt be arról, mennyire hátba szúrta őt James Charles, és nem szeretne vele többet barátkozni. Kettejük kapcsolatáról egyébként azt kell tudni, hogy Charles 17 évesen, karrierje kezdetén lett jóban Westbrookkal, aki hamar a mentor és a pótanyuka szerepét töltötte be az életében. Kiderült, hogy a fő ok, amiért összevesztek, hogy Charles a Coachellán egy művészbelépőért cserébe reklámozta Westbrook vitaminmárkájának nagy konkurensét. Charles ezt mindössze azért tette meg, mert szüksége volt egy azonnali művészjegyre, mivel körülvették a rajongói, kvázi megtámadták és nem tudott kiszabadulni. A videó következtében Jefree Star, szintén ismert beauty vlogger úgy fogalmazott Charlesról, hogy „veszélyes a társadalomra”. Charles nem sokkal később posztolt egy bocsánatkérő választ, majd azután ő is megfogalmazta egy negyvenperces vlogban, hogy mit gondol barátjának videójáról. Akinek van ingerenciája hozzá, hogy pontról pontra végig kövesse, mi történt a dramageddonnak elnevezett vlogger háborúban, itt megteheti. Charles ekkor visszavonult egy időre, mert nagyon megviselte az eset, lemondta a turnéját, és közben hárommillió feliratkozót vesztett el.

Egy évvel később újraélesztették a botrányt, amikor Westbrook sírva jelentkezett be YouTube-on, és elmondta, hogy valójában Jefree Star erőltette és manipulálta, hogy elkészítse a videót, amit egyébként már nagyon bán, és sírva kért bocsánatot Charlestól. Azt is kifejtette, hogy Star valamiért a megszállottja volt, hogy tönkre tegye Charlest, és úgy látta, erre a legjobb mód, ha a Westbrookkal való barátságát ássa alá. Kettejük ellentéte a mai napig tart, és el is mérgesedett, mivel Starnak tényleg nincs egy jó szava sem a vloggerről.

Koronavírus és a buli

Szinte mindenkinek nehézséget okozott az elmúlt évben, hogy hirtelen nullára kellett csökkenteni a szociális interakciók számát, ahogy a karantén sem volt jó hatással a mentális egészségünkre. James Charles sem bírta sokáig, hogy ne menjen sehova, éppen ezért vonták felelősségre az interneten pár másik vloggerrel együtt, akikkel közösen egy szülinapi buliból posztoltak biztonságos távolságtartás és szájmaszkok nélkül. Habár rengeteg influenszer volt jelen, megint Charlest vették elő, aki a nyomás hatására kénytelen volt bocsánatot kérni.