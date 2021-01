Kihantolt macska, válás Zoomon, szexuális zaklatás – ezt mutatták fel a celebek az év első pár hetében

Még egy hónap sem telt ebből az évből, de már most biztos, hogy vetekedik 2007 első hónapjával. Akkor vonult börtönbe ugyanis Paris Hilton és Lindsay Lohan, de Britney Spears idegösszeroppanása is akkor kezdődött. Idén börtönről ugyan még nem, de kihantolt macska csontjából ékszert készítő rapperről, kannibalizmussal vádolt színészről, egy botrányos Vogue-címlapról és egy vagina illatú felrobbant gyertyáról is beszámoltunk már. Mutatjuk, mi minden történt eddig, de már előre félünk, mi jöhet még idén, ami überelni tudja ezeket a híreket.

Alexander Wanget szexuális zaklatással vádolják

Alexander Wang bő egy évtizede ismert név a divatszakmában. Saját nevén futó márkáját 2005-ben alapította, azóta ruháit Dua Lipától kezdve Rihannán át tényleg mindenki viselte már. December végén viszont nem a kollekciói miatt írt róla a sajtó: többen szexuális ragadozónak kiáltották ki. Owen Mooney amerikai modell Tik-Tok oldalán emlegetett fel egy esetet, ami még 2017-ben egy koncerten történt. Valaki megragadta a lába között és percekig fogdosta, kihasználva, hogy a tömegben mindenki egymás hegyén-hátán volt. Az elkövetőről csak annyit mondott, hogy egy „nagyon híres divattervező”. Egy későbbi videójában már elárulta, hogy Wangról van szó, mégpedig azért, mert a beszámolója után rengeteg üzenetet kapott hasonló történetekkel, és mindegyik esetben ugyanaz volt az elkövető. A modell történetét később átvette a Diet Prada nevű Instagram-oldal, mely a divatvilágot érintő problémákra hívja fel a figyelmet. Ettől kezdve egyre nagyobb visszhangot kapott a téma, a Diet Pradához záporozni kezdtek a névtelen levelek, ezek írói pedig azt állították, hogy őket is zaklatta a divattervező.

A legtöbb beszámoló szerint Wang általában bulikban szemelt ki magának valakit, akit leitatott, általában olyan itallal, amibe előzetesen MDMA port kevert. Többen csak annyit tapasztaltak, hogy Wang fogdosta őket akaratuk ellenére, volt, aki azt mesélte, hogy Wang egy szórakozóhely közepén húzta le a nadrágját, majd fogdosni kezdte, miközben jól szemügyre vette, de volt, aki azt állította, hogy a divattervező megerőszakolta őt. A Diet Prada szerint már korábban is felmerültek hasonló vádak Wanggel szemben, de sosem kaptak kiemelt figyelmet. Legutóbb 2019-ben Azealia Banks rapper osztotta meg névtelenül egyik ismerőse hasonló beszámolóját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Diet Prada ™ (@diet_prada) által megosztott bejegyzés



Érdemes tudni Alexander Wangről, hogy híres a féktelen bulizási szokásairól, márkáját is egyfajta „bármi belefér” elv alapján építette fel. Egyik kampánya például a WANGOVER nevet kapta, ami a hangover (magyarul másnapos) szóra utal, 2018-as tavaszi-nyári kollekciója pedig a Party Animal nevet viseli. 2017-ben együttműködött R. Kelly-vel, akiről már akkor tudni lehetett, hogy szexuális ragadozó. Wang január elején kiadott közleményében visszautasította az őt ért vádakat, szerinte csak le akarják járatni.

Soha nem tanúsítottam olyan magatartást, amivel engem az elmúlt hetekben megvádoltak. A végére járok annak, hogy ki a felelős ezekért a rosszindulatú pletykákért.

A Highsnobiety elemezte Wang közleményét, és a cikkükben azt írják, hogy a szöveg az áldozathibáztatás kultúrájára épít. Arról is szó esik, hogy a divatszakmát valahogyan kikerülte a #metoo mozgalom, pedig elképesztően nagy szükség lenne rá, tekintve, hogy évek óta folyamatosan lepleződnek le olyan, magas pozícióban lévő személyek, mint például Terry Richardson, Mario Testino vagy Bruce Webber divatfotósok. E mellett állítólag a modellek között szájról szájra terjednek az olyan információk, hogy kivel kerüljék el a közös munkát a predátor viselkedésük miatt.

Nincs több Kimye

Alig volt pár napig nyugtunk januárban, még az Alexander Wang-botrányt sem volt elegendő időnk megemészteni, máris lavinaként zúdult ránk a hír, hogy Kim Kardashiant és Kanye Westet már csak egy aláírás választja el a válástól. Fontos megemlíteni, hogy egyikük sem erősítette meg a hírt (emiatt mi meg sem írtuk hírként), viszont nem is cáfolták, így egyelőre semmi sem biztos. A People magazinnak egy forrás állítja, hogy valószínűleg már menthetetlen a kapcsolatuk. Közben arról is cikkeztek, hogy Kardashiannak nem sürgős a válás, míg máshol azt fejtegették, hogy egy válóperes ügyvéddel találkozgat.

Az viszont szinte biztos, hogy 2020 nem volt túl kedvező év a West család számára sem – elég, ha csak Kanye West sorozatos ámokfutására gondolunk. Először azzal rukkolt elő, hogy indul az amerikai elnökválasztáson, majd Twitter-oldalán arról írt, hogy felesége be akarta zárni őt, anyósát pedig nem akarja a gyerekei közelében látni. Ezután egy beszédében mindenki előtt elmesélte, hogy felesége el akarta vetetni a gyerekét a legelső terhessége idején. Elvileg már hónapok óta külön élnek, mivel Kanye West elköltözött wyomingi otthonukba, Kim pedig Los Angelesben maradt négy gyerekükkel. A karácsonyt és az újévet együtt töltötték, amit Kardashian az Instagram-oldalán dokumentált.

West és Kardashian 2012-ben kezdtek el randizni, a kapcsolatuk eleje óta West kinevezte magát Kardashian stylistjának, az egész kapcsolatuk alatt ő öltöztette és hagyta jóvá felesége minden szettjét, mielőtt kilépett volna az ajtón. Kardashian erről David Lettermannek mesélt a Netflixre készült interjúsorozatának egyik epizódjában.

Armie Hammerről kiderült, hogy kannibál

Ha valaki korábban nem ismerte Armie Hammer nevét (aki olyan filmekben játszott, mint a Szólíts a neveden vagy az Éjszakai ragadozók), az is tudja, kiről van szó, mivel az utóbbi hetekben rengeteg helyen felbukkant a neve. Január közepén előkerültek a színész üzenetei, melyeket még 2016 és 2020 között írt az akkori szeretőjének. Állítólag utóbbi szivárogtatta ki a beszélgetéseiket, melyekben Hammer azt állítja, meg akarja enni a nő szívét, és hogy teljes mértékben kannibálnak tartja magát, de nemi erőszakra utaló üzenetváltások is olvashatók. Az üzenetek hitelességét egyelőre nem lehetett megállapítani, ennek ellenére Hammer kénytelen volt kiszállni a Shotgun Wedding című film készítéséből, amiben Jennifer Lopez alakítja az egyik főszerepet. Hammer az üzenetek valódiságát határozottan tagadja, az esettel és a filmmel kapcsolatban így nyilatkozott:

Nem szeretnék ezekre a marhatásokra válaszolni. Viszont most a gonosz és teljesen igaztalan támadások miatt nem mehetek a Dominikai Köztársaságba filmet forgatni.

Természetesen szinte azonnal előkerült egy csomó mém is, amiket sokan kritizáltak azzal, hogy a nők elleni erőszak semmilyen körülmények között sem lehet vicc tárgya.

Gwyneth Paltrow vagina illatú gyertyája felrobbant

Gwyneth Paltrow neve már eddig is számos szokatlan hírben bukkant fel, de annál, hogy a saját vaginájának illatával gyárt le és árul egy gyertyát, már csak egy dolog lehet furcsább: ha ez a gyertya felrobban egy lakásban. Márpedig pont ez történt. Egy londoni nő valamiért úgy döntött, szeretné, ha otthona Paltrow intim testrészétől illatozna, ezért beszerezett magának egyet a Goop nevű életmód-weboldalon. Mint utólag kiderült, a vásárlás nem bizonyult túl jó ötletnek – persze, ha eltekintünk attól a ténytől, hogy ez a gyertya önmagában sem tűnik túl értelmes befektetésnek. Miután megérkezett a gyertya, a nő szerette volna kipróbálni, ezért meggyújtotta, ám az hirtelen kigyulladt, majd hatalmas lángcsóvákat szórt a levegőbe.

Megnéztük a terméket, és annak ellenére, hogy a weboldalon azt írják, 100 százalékban természetes összetevőket tartalmaz, alatta nagy betűkkel figyelmeztetnek, hogy használata előtt távolítsunk el minden gyúlékony tárgyat a gyertya közeléből, és csak tűzálló felületen használjuk. Tényleg, mi vár még ránk idén?

when you’re getting ready for bed but forget about your gwyneth paltrow vagina candle: pic.twitter.com/Xlx1k4HvvH — (@LeUgly) January 18, 2021

Mary-Kate Olsen Zoomon keresztül válik

Szintén január elején bukkantak fel olyan képernyőfotók az interneten, amelyeken Mary-Kate Olsen és férje, Olivier Sarkozy, valamint ügyvédjeik látszódnak, akik Zoom-meetingen keresztül tárgyalják meg válásuk részleteit. Állítólag azért volt ennyire sürgős a papírok elintézése, mert Olsennek a pandémia közepén, még tavaly ki kellett költöznie New York-i otthonukból, férje ugyanis nem volt hajlandó tovább fizetni a lakás bérleti díját. Ez annyira nem tetszett az egykori gyerekszínésznek, hogy azonnal beadta a válási papírokat. Egyébként azért is került bele ez a hír cikkünkbe, mivel az Olsen-lányok évek óta meglehetősen csendesen, felhajtás nélkül élik életüket, interjút sem adnak senkinek – mondjuk nem is nagyon lenne miről, hiszen főleg a divatmárkájukon dolgoznak.

Olsen és Sarkozy még 2015-ben házasodtak össze, kapcsolatukat soha nem verték nagy dobra, maximum akkor lehetett őket együtt lefotózni, amikor kosárlabdameccseken szurkoltak. A válásról szóló hírt még nem erősítette meg egyik fél sem. Az egyik képernyőfotón látni, ahogy Olsen elvigyorodik, ami kicsit hasonlít a Nicole Kidmanről készült fotókhoz, aki örömében úgy ugrált a Tom Cruise-zal való válása véglegesítésekor, mintha felszabadították volna a rabszolgaságból.

Azealia Banks kifőzi a macskája csontvázát és ékszert csináltat belőle

Sosem gondoltam volna, hogy valaha is olyan cikket írok majd, ami arról szól, hogy valaki a földbe temetett macskáját kiásta, kifőzte, majd azon gondolkodik, hogy a melyik csontjából csináltasson fülbevalót magának. Azealia Banks amerikai rapperről annyit érdemes tudni, hogy Lana Del Rey szerint a zeneipar egyik legtehetségesebb előadója lehetne, de annyira elviselhetetlen a személyisége, hogy senki sem akar vele dolgozni. Banks szeret balhét generálni más hírességekkel, konkrétan arról nevezetes, hogy mást sem csinál, csak veszekszik. Elon Musktól kezdve Kanye Westen, Nicki Minajon, Pharrellen keresztül Iggy Azaleáig rengeteg mindenkivel keveredett már összetűzésbe.

Banks január elején az Instagram-oldalán közvetítette végig ámokfutását: másodmagával puszta kézzel kiásta a földből halott macskáját, a tizenegy éves Lucifert. Ezek után azt is dokumentálta, ahogyan egy hatalmas fazékban – mint egy boszorkány tematikájú filmben – felforralja a tetemet. Miután az állatból a csontjain kívül nem maradt semmi, azon gondolkodott, melyik csontjából készíttessen magának fülbevalót.

Kamala Harris tornacipőben látható a Vogue címlapján

A Vogue divatmagazin régi hagyományai közé tartozik, hogy az aktuálisan beiktatott first lady-t címlapra teszi. Most viszont nem az elnök feleségét, hanem az alelnök Kamala Harrist kérték fel egy interjúval egybekötött fotózásra. Négy évvel ezelőtt Melania Trumpot is felkérték Trump beiktatása után, de ő nem élt a lehetőséggel. Kamala Harris nemcsak azért érdekes, mert ő az első női alelnök Amerikában, de ő az első fekete, dél-ázsiai származású nő is, akinek szülei ráadásul bevándorlók. A Vogue februári címlapján Harris nadrágkosztümben és egy pár Converse cipőben került címlapra, ami sokakban felháborodást keltett. Ha most nem érti, mégis mi ezzel a probléma, hiszen így még sokkal emberibbnek, szimpatikusabbnak tűnik, mintha lehetetlen ruhakölteményekben pózolna, elmondjuk, az ellentábor szerint mi a baj ezzel.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star! Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021

A világ első számú divatmagazinjában, amiben még Harry Styles is bevállalta, hogy estélyikben fotózzák le, tornacipőben megjelenni olyan, mint pizsamában pózolni a tablófotónkon, vagy farmerban keringőzni a szalagavatón. Sokan tiszteletlennek tartották, miszerint ez a ruha nem méltó sem a Vogue-hoz, sem Harrishez, annak ellenére, hogy direkt a saját ruháját viseli a képen. Ráadásul a címlapon még Harris és csapata is megdöbbent, ugyanis ők úgy tudták, egy másik, sokkal szofisztikáltabb fotó kerül be. A fotó esztétikailag sem üti meg a magazin színvonalát, a fényekkel valami baj van, a háttér elég kusza, mintha nem is a Vogue-nak készült volna. A februári címlapot az a Tyler Mitchell fotózta, aki első feketeként készíthette el a magazin címlapját Beyoncéról, még 2018-ban.