Visszament a lángoló házba a 7 éves fiú, hogy megmentse a kisbaba húgát

December 8. egy szokásos nap volt a New Tazewellben élő Davidson családban. A szülők, Nicole és Chris megvacsoráztatták, majd lefektették három gyereküket, fél kilenckor már aludt is mindenki. Pár órával később az anya arra kelt, hogy füst szagát érzi. Pár perccel később már az egész ház égett

A kétéves Elijah-t és Elit – aki tavaly került hozzájuk – sikerült kimenteniük, de a 22 hónapos Erin bent ragadt a szobájában, körbevették a lángok.

– mesélte az apa a CNN-nek.

– tette hozzá.

"I thought I couldn't do it, but then I said, 'I got her, dad,'" the boy says. "I was scared, but I didn't want my sister to die." https://t.co/4MCXvCHqDR

— CNN (@CNN) December 27, 2020