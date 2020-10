Noah Cyrus lényegében a szenvedésre építette fel a karrierjét

Nyolc évvel nővére, Miley Cyrus után született, és ennyi idő elég is volt, hogy lecsússzon a hírnévről és sikerről, ami híresebb nővérének összejött. Ez a szám egész eddigi életében kísértette őt, mivel nagyjából mind a húsz életéve arról szólt, hogy Miley Cyrus után próbál helyt állni a világban. Ez nem is lenne akkora baj, hogy ha nem ugyanazt a pályát próbálná követni.

Viszonylag sok hír szólt az elmúlt időszakban Noah Cyrus szerelmi életéről, miszerint összejött az internetes sztár Tana Mongeau-val. Ezt persze azonnal párhuzamba vonták nővére pánszexualitásával és viharos szerelmi életével. De nemcsak az újságok hasonlítgatják össze a két Cyrust. Noah Cyrus 2020 májusában adott ki egy számot, amiben arról énekel, mennyire nehéz volt felnőnie nővére árnyékában, folyton úgy érezte, sosem elég jó. De tényleg ennyire nehéz volt? És hogy alakult eddig Noah Cyrus karrierje?

Cyrus mindig is híres akart lenni, a muzikalitás pedig nagyjából az ereiben folyik, tekintve, hogy az egész családja zenészekből áll. Álma vitathatatlanul valóra vált, mivel annak ellenére, hogy még csak húszéves, már túl van két albumon, számos kislemezen és több millió követője van Instagramon. A sikerei ellenben a közelében sincsenek a nővéréhez képest, akit egész biztosan nem kell külön bemutatni senkinek, aki ezt a cikket olvassa.

Egy híres nővér igazán meg tudja nehezíteni az ember dolgát, ha ugyanabban az iparágban mozog, pláne, ha Miley Cyrusról van szó.

A családban egyébként a legtöbben zenével foglalkoznak, az apa, Billy Ray Cyrus a kilencvenes években country stílusú dalaival vált világhírűvé, Miley popzenész és színész, valamint ott van még bátyjuk, Trace is, aki ha így, névről nem is ugrik be, akkor gondoljon mindenki a Metro Station nevű zenekarra, amit mostanában leginkább akkor hallgatunk, ha egy buliban elindulnak a kétezres évek eleji, ma már retrónak számító zenék. Igen, az a piercinges, tetkós, emósnak kinéző énekes is a Cyrus család tagja.

Középső gyerek szindróma

Még külső szemmel sem nehéz észrevenni, hogy Noah Cyrus élete nagyjából olyan, mint a középső gyerek szindróma, amire tökéletes példa, hogy nővérét anyja, Tish Cyrus menedzseli, apjával pedig közös sorozatban, a Hannah Montanában játszottak éveken keresztül. Gyakorlatilag bármire is törekedett karrierjében, azt előtte már megcsinálta az apja, a nővére vagy a bátyja. Így végül a szomorú hangvételű zenékre specializálódott, mivel ezt a műfajt a családban még senki sem próbálta ki úgy istenigazán.

18 évesen nem gondoltam volna, hogy megélem a huszadik szülinapomat, most pedig mindjárt 21 leszek. Lehetetlennek tűnt, annyira szomorú és sérült voltam. Nagyon féltem

— mondta ezt nemrég egy Instagram-bejegyzésben, melyben a kétéves Good Cry című albumra utalt, amiben gyakorlatilag kiénekelte magából az összes bánatát és fájdalmát. A lemez megjelenése után nyíltan beszélt arról, hogy tizenegy éves kora óta depresszióval, szorongással és pánikrohamokkal küzd, ami részben azért van, mert az egész világ szeme előtt nőtt fel, részben pedig egész életében úgy érezte, hogy sosem fog tudni kilépni nővére árnyékából. A családjával való kapcsolatáról külön dalt is írt, Young & Sad címmel (Fiatal és szomorú). Ebben nővérét a napsugárhoz hasonlítja, aki, ha belép egy szobába, mindenki mosolyogni kezd, míg saját magát egy esőfelhővel azonosítja, ami mindig árnyékban marad.

A család, amibe beleszülettem, neheztelt rám, amiért nehezen viselem, hogy Miley kishúga vagyok, de mindig úgy éreztem, hogy velem kapcsolatban senkit sem érdekel például az, hogy az emberek mit mondanak rólam az interneten. Nem bírtam elviselni, ezért is írtam ezeket a sorokat a nővéremről. Mindenki azt mondogatta nekem, hogy bármit csinálok, mindig az ő árnyékában leszek, és ez nem fog megváltozni. Sokáig elhittem, ezért nagyon nehéz túllendülnöm rajta

— ezt már egy Instagram-élőzés közben mondta sírva, amikor a fenti dal szövegét magyarázta. A családja által generált érzéseket aztán beemelte párkapcsolataiba is, amelyek szintén nem alakultak túl sikeresen. July című számában például megfogalmazza, mennyire nehéz volt számára két év után kilépni egy toxikus kapcsolatból.

Minden nap azt éreztem, hogy van valami a személyiségemben, amin változtatnom kell, mert nem elég jó neki, és folyton tudatta is velem el. Olyan volt, mintha egy döglött lovat rugdostak volna, mivel tudtam, hogy ez nekem nem fog menni.

Egy átdolgozott verzió

Noah Cyrus élete igazából olyan, mintha nővére életét kicsit átdolgozták volna, csak éppen lehagytak volna egy-egy apró darabot, ami miatt mindig hiányos marad a puzzle. Színészkedni gyakorlatilag korábban kezdett el, mint beszélni, alig volt kétéves, amikor szerepelt a Doc című sorozatban, amiben apja volt a főszereplő, valamint a Hannah Montanában is visszatérő karakter volt. Neki is meglenne minden lehetősége, hogy nővéréhez hasonló sztár legyen, de valahogy a sors sosem akarta úgy.

Egyszer megkérdezték Miley Cyrustól, miért nem készít egy duettet a húgával, mire azt mondta, ő nagyon szeretne, de Noah sosem válaszol az üzeneteire, így annak is örülne, ha csak visszaírna neki. Ettől függetlenül csatlakoztak már egymáshoz egy-egy szám erejéig fellépés közben.

Noah Cyrus 2016-ban, tizenhat évesen indította el zenei karrierjét. Ekkor adta ki első kislemezét, Make Me Cry címmel, amiben az a Labrynth működött közre, aki az Eufória című sorozat zenéjét is szerezte, egy évvel később pedig Katy Perry előzenekaraként lépett fel. Ha nem vennénk figyelembe a tényezőt, hogy mennyire híres és befolyásos zenei körökben a családja, szinte elképzelhetetlennek tűnne, hogy ilyen fiatalon ilyen szintre jusson a karrierje, arról nem is beszélve, hogy tizenhét évesen bekerült a legbefolyásosabb harminc alatti fiatalok listájára is.

Egy kommentre, hogy szerinte mit lehet ajándékozni valakinek, aki rajong érte és az ő zenéit hallgatja, azt válaszolta:

Zsepit, mivel biztos sok gondja van.

Egész karrierjét lényegében a szenvedésre építette fel, zenéje kifejezetten azoknak szól, akik valami szomorú, depizős, szenvedős zenét keresnek. Ha valaki esetleg épp most jutott túl egy szakításon, családi veszekedésen, vagy csak szeretne sírni egy kiadósat, a legjobb, amit tehet, ha meghallgatja Noah Cyrus bármelyik számát. Csak fogadja meg a tanácsát, és készüljön elég zsepivel.

Kiemelt kép: Noam Galai/Getty Images