DWTS: Noszály Sándor az élő produkció közben sérült meg

Szerinte ez már a korral jár.

A Dancing with the Stars tegnap esti élő show-ja nem alakult tol szerencsésen Noszály Sándor számára, ugyanis tánc közben csípődött be a dereka. A sérülés pillanatától kezdve jól látszik a felvételen, hogy összeszorított fogakkal, megfeszült arccal próbálta befejezni a koreográfiát, de nyilván mindenkinek feltűnt, hogy valami nincs rendben. Végül a többiek kísérték fel a szobába, ahol produkció után a versenyzők várakoztak. A zsűri értékelése közben Noszály elmondja, nagyon megkavarodott, miután becsípődött a dereka.

Előző héten Gabriela Spanic is megsérült, úgy tűnik, ezzel jár a fizikailag megterhelő táncverseny. Így nézett ki egyébként Noszály Sándor és partnere, Mikes Anna előadása:

Kiemelt kép: TV2