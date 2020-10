A kipattintott Gáspár Lacin vagy a hegesztőszemüveges Horváth Tomin jobb a logózott mackó?

Verseny!!

Horváth Tomi – aki egyébként énekes – a TV2 Mokka néven futó reggeli műsor zárt stúdiójában próbálta felvenni a harcot a napsütés ellen a napszemüvegében, miközben azt is megmutatta, hogy van egy tetőtől talpig logózott melegítője.

Nyilván önmagában is csodálatos ez a hír, de szeretném tetézni azzal, hogy Gáspár Lacinak is van egy ugyanilyen szettje, amit nemrég megmutatott Instagramján. Egyben azt is, hogy van hozzá illő cipője is!

Lehetetlen eldönteni, hogy ki szereti jobban a logózott mackót.

Kiemelt kép: TV2