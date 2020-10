Kardashian bekerült azok közé, akiket nem kell bemutatni, el is sírta magát Letterman műsorában

Az előző évadban férje, Kanye West is szerepelt.

David Lettermannek van egy sorozata a Netflixen, aminek címe az, hogy My Next Guest Needs No Introduction, vagyis hogy A következő vendégemet nem kell bemutatni. Az első két évadban Letterman olyanokkal beszélgetett, mint Barack Obama, George Clooney, Malala Yousafzai, Tina Fey vagy Kanye West, akiket tényleg nem kell senkinek sem bemutatni.

De hasonló nevek lesznek az új évadban is: Lizzo, Dave Chapelle, Robert Downey Jr. és Kim Kardashian, aki az előzetes szerint el is sírta magát a műsorban, miközben azt mondta:

Nem tudom miért sírok, már korábban is beszéltem erről.

A kardashianos beszélgetés egyébként már csak azért is volt szép időzítés, mert nemrég jelentették be, hogy befejezik a 2007 óta forgatott realityjüket.

Kiemelt kép: YouTube