Kylie Jenner saját magát szüli meg Kanye West most kiszivárgott videóklipjében

Te pedig örökre lemondod az internet előfizetésed.

Egy alapos memóriavesztésnek mindenki örülne az alábbi videóklip megtekintése után. Kanye West és Tyga készített egy közös számot évekkel ezelőtt, amihez készült egy videóklip is, ami valamiért csak most került fel az internetre. A Feel Me című dalhoz készült videóban Kim Kardashian és Kylie Jenner óriásként mászkálnak ijesztően magas cipőkben és tangában, miközben lábuk alatt monster truckok versenyeznek, de nem is ez a leginkább zavarbaejtő a klipben. Sőt, még nem is Jenner kékre festett szeme – pedig attól simán rémálmaim lesznek még napokig –, hanem a videó vége,

amikor is Kylie Jenner megszüli saját magát.

Mert az utolsó kép, ami örökké a retiánkba ég, az az, hogy a terpeszben ülő, angyalszárnyú Kylie Jenner lába közül egy világító ajtón át kisétál Kylie Jenner.

Tökéletesen érthető, ha ezek után valaki örökre lemondaná az internet-előfizetését.

