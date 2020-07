Demi Lovato két évvel a heroin-túladagolása után úgy érzi, megszabadult a démonjaitól

Megemlékezett az esetről.

Tegnap volt pontosan két éve, hogy Demi Lovatot kórházba szállították drogtúladagolás miatt. Azóta eltelt két év, és az élete szerencsére pozitív fordulatot vett. A tinédzserkori drog és alkoholproblémáiról többször is beszélt, most, Instagram-oldalán megemlékezett a 2018-as tragédiáról, amit ő ‘borzalmas nap’-ként titulál. A bejegyzésben leírja, akkoriban legvadabb álmaiban sem gondolta volna, hogy ilyen élete lesz, mint most.

A mai nap egy csoda. Mindössze két évvel a borzalmas nap után életem szerelme eljegyzett. Őszintén kijelenthetem, hogy megszabadultam a démonjaimtól. Ma és minden nap. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ezt is megélem. Nem csak azért, mert szerelmes lettem (habár az sem árt), hanem mert az elmúlt két évben jobban dolgoztam saját magamon, mint valaha bármikor. Olyan dolgok, amik régen hetekig vagy hónapig nyomasztottak, most egyszerűen jönnek és mennek, mint egy vihar. Ez azért van, mert az Istennel való kapcsolatom végtelen biztonságot adott.

– írja Lovato.

Kiemelt kép: @ddlovato